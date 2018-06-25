Автомобилисты Владивостока должны мэрии полмиллиона за стоянку на газонах

Полмиллиона заплатят автомобилисты Владивостока за парковку на газонах. Фото: vlc.ru

С начала 2018 года 398 автолюбителей привлечены к административной ответственности

25 июня, PrimaMedia. С начала 2018 года 398 владельцев автомобилей привлечены к административной ответственности за парковку транспортного средства на газонах. На сегодняшний день общая сумма наложенных штрафов составляет 525 500 рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, парковка и стоянка автомобилей на газонах запрещены муниципальным правовым актом № 212-МПА "Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений во Владивостоке".

После самовольно организованных стоянок на придомовых территориях газоны и клумбы, высаженные собственниками домов, практически не подаются восстановлению. А стоимость восстановления 1 кв. метра газона на общественной территории составляет более полутора тысяч рублей.

Штраф составляет для физических лиц от 1 до 3 тысяч рублей, должностных – от 5 до 10 тысяч рублей, юридических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей.

Контроль над соблюдением правового акта осуществляют специалисты администрации Владивостока, уполномоченные составлять протоколы, а к ответственности привлекают административные комиссии. Поучаствовать в сохранении зеленых насаждений могут и жители города.

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Для оперативного пресечения правонарушений и последующего принятия мер горожане могут направлять свои обращения на официальный сайт Управления МВД России по Приморскому краю 25.мвд.рф. В разделе "Прием обращений" необходимо выбрать подразделение, на территории которого совершено административное правонарушение, в данном случае это "УМВД России по г. Владивостоку".

Также в случае обнаружения незаконной парковки владивостокцы могут направлять свои обращения на официальный сайт администрации Владивостока vlc.ru в раздел "Интернет-приемная".

Как рассказал начальник экологической безопасности администрации Владивостока Сергей Козлов, получив такое обращение, специалисты запрашивают в ГИБДД информацию о собственнике машины, после чего вызывают указанное лицо в управление для оформления протокола об административном правонарушении.