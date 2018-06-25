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Краб. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Крабовые квоты освоены рыбаками Приморья на 50%

Приморские предприятия увеличили вылов крабов по сравнению с прошлым годом на 3,4 тысячи тонн

25 июня, PrimaMedia. Более 14 тысяч тонн крабов выловили приморские рыбаки. Приморские предприятия увеличили вылов крабов по сравнению с прошлым годом на 3,4 тысячи тонн. По состоянию на 15 июня квоты освоены на 50%, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов,

Также приморские рыбаки выловили почти 2 тысячи тонн креветки.

Вице-губернатор края Валентин Дубинин подчеркнул, что увеличить добычу удалось благодаря проведению в 2017 году крабовых аукционов. Между предприятиями Приморья распределили более 4 тысяч тонн крабов.

Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

"Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры", – обозначил Андрей Тарасенко.

Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений президента России Владимира Путина. Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье. Квоты на вылов предоставляются рыбакам в рамках краевой госпрограммы "Развитие рыбохозяйственногокомплекса Приморского края".

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