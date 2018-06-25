Алые паруса по-приморски: что нужно знать о празднике "Крылья Востока"

Визуализация светового шоу. Фото: компания "Сила света"

Рассказываем, что приготовили организаторы шоу для выпускников во Владивостоке и откуда его лучше всего смотреть

25 июня, PrimaMedia. В минувшие выходные в Санкт-Петербурге отгремело ежегодное красочное шоу для выпускников "Алые паруса", собравшее более миллиона зрителей. А уже в ближайшую субботу, 30 июня, во Владивостоке впервые пройдет аналог этого праздника с приморским акцентом – "Крылья Востока". Выпускников со всего края приглашают в этот день во Владивосток на набережную Цесаревича, откуда они увидят, как ожидается, потрясающее световое шоу над Золотым Рогом от московских техников по свету. Паруса во владивостокской бухте расправит фрегат "Паллада", а на самой набережной выступят звезды российской эстрады. Кто сможет попасть на праздник и откуда наблюдать шоу остальным – в материале ИА PrimaMedia.

Кто приглашен?

Набережная Цесаревича – любимое место отдыха горожан – на этот вечер окажется закрытой для посещений. Вход только по пригласительным, которые уже разослали по приморским школам. Предварительно, 9 тысяч школьников и еще 2 тысячи взрослых сопровождающих – учителя и родители. Напомним, что в 2018 году школьные аттестаты получат 9223 приморца, то есть пригласили всех выпускников края. Понятно, что многие не доберутся, но, по информации агентства, пригласительные уже все распределены, лишних нет. В продажу они, естественно, не поступали.

Школьников привезут и увезут из муниципалитетов автобусами и даже электричками, но можно будет добраться и своим ходом.

Что покажут?

Как известно, праздник обойдется бюджету Приморья в 70 млн рублей. За эти деньги организаторы обещают шоу высокого уровня, при этом стараясь не разглашать подробности.

Само мероприятие начнется в 19.30 с выступления лучших творческих коллективов Приморья на специально смонтированной сцене на набережной. Во второй половине программы, в 21.00, на сцену поздравить выпускников выйдут российские "звезды" эстрады. Список "звезд" не разглашается, пока называлась только Юлианна Караулова. Концерт живьем увидят только выпускники – сцена смонтирована на той части набережной, вход на которую только по пропускам.



Сцена для Крыльев Востока на набережной Цесаревича. Фото: ИА PrimaMedia

Главная часть мероприятия запланирована на 22.00. В это время в акватории набережной Цесаревича развернется масштабное световое шоу, в котором будут задействованы Золотой мост, плавучий док “Дальзавода” и парусник “Паллада”. Шоу организует компания "Сила света" из Москвы, специалисты которой прибыли в город уже в пятницу. Они уже монтируют световое оборудование для подсветки вантового моста, ради чего на неделю перекрыли одну полосу на Золотом мосту.

На акватории установят три дисперсных фонтана. Их задача – создать водяную завесу над Золотым Рогом, на которую будет проецироваться световое шоу с двух берегов бухты.

Завершится праздник в 22.30 фейерверком, который будет запущен с противоположной стороны бухты.

Как посмотреть шоу?

Повторимся, попасть на набережную Цесаревича без приглашения не получится. Из соображений безопасности. К мероприятию с участием несовершеннолетних требования особые. Но закрытая территория начинается только от пустующего старого корпуса "Дальзавода" рядом с парковкой набережной Цесаревича. На саму парковку попасть сможет любой горожанин. Кроме того, источники сообщают, что городские власти могут открыть территорию набережной под вантовым мостом, где планировали построить рыбный рынок с "хвостом ската", сейчас она обнесена забором. Парковка и эта площадка станут, пожалуй, самым идеальным местом, откуда можно наблюдать шоу.

Организаторы обещают установить на парковке набережной Цесаревича большой экран, на который будет транслироваться концерт. Так что любой горожанин, который придет суда в этот вечер, практически ничего не пропустит.

Важное дополнение: на парковку набережной Цесаревича можно будет прийти только пешком. С 7.00 и до 23.59 будет полностью перекрыта Корабельная набережная, начиная от площади Семеновская и до "змейки" в районе остановки ДВГТУ, на авто на парковку набережной попасть будет нельзя. Вдоль Корабельной набережной будут припаркованы автобусы, на которых выпускники приедут во Владивосток. Остальным горожанам придется оставлять автомобили на парковках вдоль других городских улиц или пользоваться общественным транспортом.

Что касается заключительной части праздника, ранее директор Центра содействия развитию молодежи Приморского края Сергей Матлин, на плечи которого возложена роль организатора "Крыльев Востока", обещал, что салют для выпускников будет в разы зрелищнее, чем тот, что обычно запускают на день города. Запускают его со стороны рыбного порта в Первомайском районе Владивостока, а виден он будет практически со всех видовых и набережных. Если, конечно, погода не подведет.

Ключевые моменты праздника "Крылья Востока". Фото: Предоставлено администрацией Примосркого края Ключевые моменты праздника "Крылья Востока". Фото: Предоставлено администрацией Примосркого края Ключевые моменты праздника "Крылья Востока". Фото: Предоставлено администрацией Примосркого края Ключевые моменты праздника "Крылья Востока". Фото: Предоставлено администрацией Примосркого края 1 / 4

Для тех же, кто решит остаться дома, прямую трансляцию мероприятия предлагают посмотреть по телевизору. Телеканалы ОТВ и Восток24 будут вести прямую трансляцию праздника. Телевизионные камеры будут снимать мероприятие по всему периметру набережной Цесаревича, таким образом, зритель не упустит ни один момент праздника. На телеканале “ОТВ-Прим” прямая трансляция начнется с 19.30 и продолжится до завершения салюта – 22.30. На телеканале “Восток-24” трансляция будет идти с 22.00, сообщили в департаменте информационной политики Приморского края.

Стоит отметить, что кроме "Крыльев Востока" 30 июня во Владивостоке будут проходить основные мероприятия, посвященные Дню города. В 11.00 по улицам Светланская и Алеутская пройдет праздничное шествие трудовых коллективов города. В 13.00 на центральной площади Владивостока начнется праздничный концерт. Развлекательная программа закончится в 22.00.

А вот традиционного салюта над площадью в День города не будет. Мэрия в этот раз решила сэкономить, поскольку в 22.30 фейерверком над Золотым Рогом разразятся "Крылья Востока". Однако традиционные салюты в Трудовом и на Русском острове мэрия тоже отменила.