Дрифтер из Владивостока одержал победу на первых соревнованиях РДС-Восток в Благовещенске

Топ-4. Макар Черныш vs Максим Седых. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

Максим Седых добавил в копилку семейных наград еще один кубок (ФОТО)

25 июня, PrimaMedia. Этап всероссийских соревнований по дрифту — РДС-Восток впервые прошёл в Благовещенске. В соревновании приняли участие 20 гонщиков со всего Дальнего Востока. Победу в парных заездах праздновал действующий чемпион серии Максим Седых из Владивостока, на второе место поднялся победитель одиночных заездов Егор Шумилкин (Хабаровск), третий — представитель Благовещенска Макар Черныш, сообщили ИА PrimaMedia в оргкомитете соревнований.

Мероприятие отметилось сразу несколькими достижениями: соревнования по дрифту такого масштаба в Благовещенске прошли впервые, более того, картодром "Юбилейный" стал первой трассой для РДС-Восток — все дальневосточные соревнования серии проходили на площадках. Ещё одним достижением стало количество зрителей, присутствовавших на соревнованиях. По данным организаторов, соревнования посетили около 3 тысяч человек.

"Всё прошло здорово. Мы ни разу ещё не проводили соревнования на трассах. Конечно, есть своя специфика и для участников, и для организаторов: как пример, жёсткие границы трассы. На площадке есть линии, за которые нельзя выезжать, выехал — штраф. На треке же кроме штрафа можно ещё и серьёзно повредить машину. Трасса очень техничная, пилоту надо много работать, отдыхать за рулём не получится. Да, поначалу многим было сложно, но главное на этой трассе найти правильную траекторию, чтобы проехать хорошо и качественно", — отметил главный судья РДС-Восток Дмитрий Семенюк.

Церемония открытия РДС-Восток. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Церемония открытия РДС-Восток. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Зрители РДС-Восток. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Соревнования впервые за 9 лет прошли на трассе, а не на площадке. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Главный заезд дня. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток На мероприятие пришло около 3 тысяч зрителей. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Одиночные заезды. Денис Носов (Благовещенск). Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Одиночные заезды. Артак Караханян (Благовещенск). Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Одиночные заезды. Олег Денисевич (Владивосток). Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Одиночные заезды. Александр Коваль (Благовещенск). Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Одиночные заезды. Иван Канищев (Благовещенск). Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Одиночные заезды. Константин Авшаров (Владивосток). Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Пилоты РДС-Восток Алексей Передерей и Николай Чудайкин. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Одиночные заезды. Победитель Егор Шумилкин (Хабаровск). Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Устранение неполадок в машине Алексея Линькова. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток 1 / 15

В один голос пилоты говорили о невероятной поддержке публики. На соревнования приехали зрители из разных городов Амурской области. По словам болельщиков, гонщикам и организаторам РДС-Восток удалось подарить публике настоящий праздник.

"Месяц назад мы были проездом в Хабаровске, узнали про эти соревнования, а потом нам сказали, что и у нас будет в Амурской области то же самое, поэтому мы специально приехали за 120 километров — из Белогорска в Благовещенск, чтобы посмотреть на дрифт. До этого я ничего подобного не видел. Болели сегодня за Макара Черныша, в целом за наших ребят. Понятно, что пилоты из других городов сильнее, потому что у них это больше развито, там Япония ближе. Я вообще слежу за РДС, постоянно смотрю разные видео. Это праздник, такого точно ещё не было!" – поделился зритель из Белогорска Егор Корпусенко.

По традиции в ходе соревнований прошёл аукцион дрифт-такси: среди зрителей разыграли право на проезд с пилотами в гоночных болидах. Двое победителей аукциона проехали парные заезды в боевом режиме с Алексеем Линьковым (команда ATVL) и Константином Авшаровым.

Техпарк соревнований. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Дрифт-такси. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Пассажир дрифт-такси. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Пассажир дрифт-такси. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток 1 / 4

Не обошлось и без технических сходов. Так, из-за поломок досрочно покинули соревнование Олег Денисевич (Дальнегорск) и Сергей Жикривецкий (Петропавловск-Камчатский). Проверить мастерство и скорость своих механиков пришлось и Алексею Линькову.

Победителем третьего этапа соревнований стал Максим Седых (команда "Великолепная четвёрка"). Пилот оставил за бортом соревнований сначала дебютанта РДС-Восток Артака Караханяна из Благовещенска, а затем и опытного Алексея Линькова из Владивостока.

"Я ожидал, что на этой трассе будет легко ехать парно. Я когда-то видел видео с проезда по этой трассе Макара Черныша и Ивана Канищева — они так здорово проехали парно, я подумал, что и нам будет очень легко. По приезду стало понятно, что первому ехать действительно легко, а вот вторым номером — гораздо сложнее. Многие говорили, что трасса узкая, но нет — она не уже Змеинки во Владивостоке. Причём, покрытие очень достойное, асфальт даже лучше, чем у нас на Змеинке. Да, на ней высокий износ резины, но это не из-за качества асфальта, а из-за большого количества замедлений и пробуксовок. Отмечу, что очень чувствовалась поддержка болельщиков, много было активных зрителей, видно, что не просто пришли посмотреть, а болели от души!" – сказал победитель соревнования Максим Седых.

Топ-16. Иван Канищев против Григория Гусева. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Топ-16. Иван Канищев против Григория Гусева. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Топ-16. Алексей Передерей. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Топ-16. Благовещенск vs Владивосток - Макар Черныш и Александр Ветров. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Топ-16. Первый женский заезд в РДС-Восток, Валерия Маковозова против Екатерины Седых. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Техпарк соревнований. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Топ-8. Екатерина Седых vs Егор Шумилкин. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток ТОП-8. Константин Авшаров (Владивосток) и Макар Черныш (Благовещенск). Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Константин Авшаров и Макар Черныш. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Топ-8. Максим Седых vs Алексей Линьков. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Алексей Линьков и Максим Седых. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Топ-4. Егор Шумилкин vs Григорий Гусев. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Топ-4. Макар Черныш vs Максим Седых. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Топ-4. Константин Авшаров и Алексей Линьков. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Заезд за третье место. Григорий Гусев vs Макар Черныш. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток 1 / 15

Больше прочих ратовал за приезд серии в Благовещенск Егор Шумилкин. В 2010 году пилот впервые побывал здесь на соревнованиях и с тех пор надеялся, что однажды вернётся в Благовещенск.



Егор Шумилкин со зрителями соревнований. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

"Я знал, что придёт много людей и всем всё понравится! Я много раз говорил, что давно хотел в Благовещенск, и мечта осуществилась — я именно так себе всё и представлял. Очень крутая штука была, когда мы проезжали в непосредственной близости от зрителей после заезда. Нигде в РДС-Восток зрители так близко машину в движении не видят. Более того, после заезда я выходил из машины — зрители готовы были с руками и ногами тебя затянуть. Зрители говорили, что не ожидали такого зрелища. Они были в восторге, и мы тоже! Мы должны сюда вернуться!" – отметил Егор Шумилкин, занявший второе место на этапе.

Меньше, чем через три недели, а именно 14 июля, очередной этап РДС-Восток пройдёт во Владивостоке на традиционной площадке "Приморского кольца". Официальное начало в 14.00, однако, тренировочные и квалификационные заезды начнутся в 10.00.

Первое место в командном зачёте заняла "Великолепная четвёрка" (Максим и Екатерина Седых). Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Победитель одиночных заездов Егор Шумилкин. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Третье место занял Макар Черныш. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Победитель соревнований Максим Седых. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Спортивная традиция. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток РДС-Восток может вернуться в Благовещенск через год. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток 1 / 6

Затем, после небольшого перерыва, серия вернётся в Хабаровск, где 2 сентября состоится финал сезона.

Организаторы подчёркивают, что у Благовещенска есть все шансы принимать у себя соревнования РДС-Восток на ежегодной основе. Подробности на rdsvostok.ru.