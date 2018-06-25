на пляжах Гавайских островов и Гоа туристов наказывают за селфи. Фото: pixabay.com

"Селфи запрещено": на пляжах Гавайских островов и Гоа туристов наказывают за фото

Популярное увлечение несет тяжелые последствия

25 июня, PrimaMedia. Сразу два туристических курорта мира готовят постановления и законопроекты, ограничивающие туристов в съемках собственных портретов, передает ИА PrimaMedia.

Запрет на селфи уже сегодня действует на 24 пляжах популярного Гоа, Индии. Знаки, запрещающие делать фото появились там после гибели нескольких туристов, которые увлеклись съемками и не распознали серьезную опасность. Одного погибшего волна унесла в море, двоих любителей селфи волна настигла на скалах, один утонул, когда делал фото себя и других туристов.

Пляжи Гоа украсили красные флаги, обозначающие что купаться запрещено во время сезона муссонов и предупреждающие надписи: "Селфи запрещено". В планах властей сделать инструкцию для отдыхающих, что нельзя делать во время посещения пляжей Гоа и разместить на ней контакты экстренных служб.

Тем временем любителей селфи ждет до года тюрьмы за неисполнение требований властей Гавайев. Посетителям островов ужесточили наказание за фото на фоне извергающегося вулкана.

По данным The Telegraph за нахождение рядом с вулканом туристам грозит штраф до 5 тысяч долларов или лишение свободы сроком до одного года.

Такие меры были приняты после инцидента, во время которого 40 туристов с заветной мечтой сделать селфи с извергающимся вулканом Килауеэа и проникли за заградительные барьеы. Один из них получил травму от попадания в него лавовых брызг.

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