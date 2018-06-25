ДЦСС и ДВЗ "Звезда" в Приморье лишились руководителя

СК "Звезда". Фото: ИА PrimaMedia

Юрий Фильченок, возглавлявший оба предприятия, уволился по собственному желанию

25 июня, PrimaMedia. Крупнейшие предприятия Приморья в сфере судостроения и судоремонта — Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС) и "Дальневосточный завод "Звезда", контролируемые НК "Роснефть", лишились руководителя. Возглавлявший оба предприятия Юрий Фильчёнок уволился по собственному желанию, причины увольнения не раскрываются. В обоих предприятиях назначены исполняющие обязанности руководителей, сообщает ИА PrimaMedia.

Информацию о кадровых перестановках в ДЦСС и "Звезде" ИА PrimaMedia подтвердили в пресс-службе ДЦСС.

— Действительно, Юрий Фильченок уволился по собственному желанию. Так как он занимал пост руководителя и ДЦСС, и "Звезды", то на обоих предприятиях сейчас исполняющие обязанности руководителей. Обязанности гендиректора ДЦСС исполняет заместитель гендиректора по экономике и финансам Людмила Лившиц, руководителя "Звезды" — первый заместитель гендиректора Владимир Горяйнов, — рассказал корр. ИА PrimaMedia пресс-секретарь ДЦСС Сергей Викторов.

От ИА PrimaMedia отметим, что под управлением Дальневосточного центра судостроения и судоремонта находятся ДВЗ "Звезда" (предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев), "Центр судоремонта "Дальзавод", "Северо-восточный ремонтный центр", "179-й судоремонтный завод", "30-й судоремонтный завод", ДПИ "Востокпроектверфь" и ряд других предприятий отрасли.

На базе ДВЗ "Звезда" реализуется проект по созданию на Дальнем Востоке центра крупнотоннажного судостроения — ООО "Судостроительный комплекс "Звезда". Его реализует консорциум в составе ПАО "НК "Роснефть", АО "Газпромбанк" и АО "Роснефтегаз". Дочерней структуре консорциума — АО "Современные технологии судостроения" – сегодня принадлежат контрольные пакеты в АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", АО "ДВЗ "Звезда" и 99,99% уставного капитала ООО "Судостроительный комплекс "Звезда". ДЦСС, в свою очередь, является управляющей компанией для ДВЗ "Звезда".

Создаваемая суперверфь позиционируется как самая современная и высокотехнологичная в России с объемом металлообработки 330 тысяч тонн в год. Ее линейка предусматривает строительство танкеров для углеводородов, в том числе ледового класса, морских и наземных нефтегазовых сооружений, буровых платформ и судов для обеспечения их деятельности. Она станет единственным в России объектом судостроительного производства средне— и крупнотоннажной морской техники, а также оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. На заводе будут производить танкеры водоизмещением до 350 тысяч тонн, газовозы емкостью до 250 тысяч кубометров, суда ледового класса, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа. Проект комплекса предполагает возведение тяжелого достроечного стапеля, сухого дока и производственных цехов полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники, а также цехов для строительства офшорной морской техники. Стоимость судоверфи оценивается в 146 млрд рублей. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть", которая заключила с АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях. Три очереди комплекса планируется достроить к 2024 году.