Общество. 15:55

Глава Минтруда назвал средний размер пенсии в 2019 году

Она составит 15,4 тысяч рублей

25 июня, PrimaMedia. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал что средний размер пенсии в течение 2019 года составит 15 тысяч 400 рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 тысяч рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тысяч 400 рублей", — сказал Топилин.

Говоря о причинах повышения пенсионного возраста в стране, чиновник отметил, что главная цель реформы — "экономическая необходимость".

"За последние годы серьезно выросла продолжительность жизни. Решение можно принимать, когда выросла продолжительность жизни, и мы планируем добиваться дальнейшего роста", — сказал Топилин.

Кроме того, чиновник считает, что реформа не затронет рынок труда. По экспертным оценкам, в связи с изменениями в пенсионной системе возникают риски для двух групп граждан: люди предпенсионного возраста будут работать дольше, а выпускники вузов не смогут трудоустраиваться.

"Часто говорят, что людей будут увольнять. Так может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки", — добавил Топилин.

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