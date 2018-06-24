Когда уйдем со школьного двора: как одиннадцатиклассники Приморья провели свой выпускной

25 июня, PrimaMedia. Выпускной-2018 прошел в большинстве школ Владивостока вчера, 24 июня. ИА PrimaMedia предлагает своим читателям посмотреть подборку из социальных сетей того, как приморские школьники подводили итоги своего обучения.
Чаще всего молодые люди, конечно же, стремились запечатлеться вместе перед тем, как расстаться, возможно, насовсем.
Ну и куда же на этом празднике без родных и близких? Расстроганных, взволнованных, умиленных, радостных. И подчас – заплаканных.
Золотая медаль уже давно стала вещью больше символической, но для многих все равно очень важной.
Какой же выпускной без школьного вальса и песни на прощание?
Было приятно сегодня в очередной раз оказаться на празднике в родной 74 школе города Владивостока - на Выпускном-2018. Я поприветствовал ребят, преподавателей и родителей. Пожелал выпускникам идти смело по жизни, добиваться многого и творить больше добра. Молодые парни и девушки получили из рук директора школы - Пугиной Галины Федотовны - аттестаты и пошли смело во взрослую жизнь. 63 выпускника, из них 5 золотых медалей. «У вас все получится!!!» - были мои напутственные слова. . . #выпускной2018 #школа74 #первомайскийрайон #владивосток #приморскийкрай #андрейищенко
А совсем скоро молодым приморцам предстоит побывать на еще одном грандиозном событии, связанном с окончанием обучения. Напомним, праздник для выпускников края и их родителей "Крылья Востока" впервые пройдет в Приморье. Масштабное мероприятие стартует в субботу, 30 июня, в 19.00 на набережной Цесаревича. С 19.00 до 22.00 для выпускников подготовлена насыщенная концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории с участием парусников "Надежда" и "Паллада", Золотого моста, плавучего дока и водных кранов. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.