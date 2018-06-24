Выпускной. Фото: ИА PrimaMedia

Когда уйдем со школьного двора: как одиннадцатиклассники Приморья провели свой выпускной

Слезы радости, родительская гордость и прощальный вальс – в обзоре ИА PrimaMedia

25 июня, PrimaMedia. Выпускной-2018 прошел в большинстве школ Владивостока вчера, 24 июня. ИА PrimaMedia предлагает своим читателям посмотреть подборку из социальных сетей того, как приморские школьники подводили итоги своего обучения.

Чаще всего молодые люди, конечно же, стремились запечатлеться вместе перед тем, как расстаться, возможно, насовсем.

#выпускной2018

Публикация от Nikita Baranov (@nikita19_09)

Ну вот и все!!! До свидания школа!!!

Публикация от Марина Фомичева (@marina_foma17011982)

Выпуск2018😻💕

Публикация от @ maryykk_

Ну и куда же на этом празднике без родных и близких? Расстроганных, взволнованных, умиленных, радостных. И подчас – заплаканных.

#выпуск2018#последнийдень#прощайшкола🔔#vladivostok

Публикация от olesya.romanenko (@olesya.romanenko28)

Просто люблю больше жизни💞😺💜

Публикация от Mi☀️ (@_milly_74)

Золотая медаль уже давно стала вещью больше символической, но для многих все равно очень важной.

Наша гордость!🥇 #любимыйвнук #korolartur #выпускной2018

Публикация от Фаина (@happy_faina)

Какой же выпускной без школьного вальса и песни на прощание?

А совсем скоро молодым приморцам предстоит побывать на еще одном грандиозном событии, связанном с окончанием обучения. Напомним, праздник для выпускников края и их родителей "Крылья Востока" впервые пройдет в Приморье. Масштабное мероприятие стартует в субботу, 30 июня, в 19.00 на набережной Цесаревича. С 19.00 до 22.00 для выпускников подготовлена насыщенная концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории с участием парусников "Надежда" и "Паллада", Золотого моста, плавучего дока и водных кранов. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.

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