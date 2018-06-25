На берегу залива Терпения в Поронайске задобрили духа моря и попросили хорошей путины

Традиционный праздник "Кормление духа — хозяина моря". Фото: Иван Федотов, ИА SakhalinMedia

Традиционный обряд кормления хозяина морей собрал сотни участников и зрителей со всего Сахалина (ФОТО)

25 июня, PrimaMedia. В празднике "Кормление духа-хозяина моря" приняли участие общины коренных малочисленных народов севера из семи муниципалитетов Сахалина — Охи, Ногликов, Александровска-Сахалинского, Поронайска, Тымовского и Смирныховского районов, Южно-Сахалинска и Поронайска. Они приготовили задобрили духа национальными угощениями и посоревновались в силе, ловкости и традиционных народных навыках, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

К началу обряда на побережье залива Терпения уже были построены традиционные мини-жилища из хвойных веток. Команды украсили "шалаши" оленьими рогами, шкурами животных, а внутри воспроизвели древний быт своих народов. Напротив каждого жилища уже дымился очаг с кипящей на огне ухой.

Перед началом главного действа участники ансамбля "Мэнгумэ Илга" провели обряд очищения вокруг ритуального костра, в который бросили ветки багульника и хвои.

Само кормления духа-хозяина моря имеет древнее сакральное значение. Представители северных народностей верили, что главным духом моря является касатка, которая на самом деле не просто зверь, а человек в обличии животного. Именно он решает, сколько рыбы поймают рыбаки и какая погода будет во время путины.

Угощение для духа моря готовят старейшины общины. Они кладут в блюдо свои традиционные продукты — ягоды, травы, мясо. Но ни в коем случае не рыбу. С поклоном участники обряда опустили угощение на волны залива Терпения с просьбой об удачной рыбалке во время большой лососевой путины. Обряд кормления совершили председатель территориально-соседской общины "Чир Ларш" Алишер Джаббаров, а также Роман Джаббаров и Владислав Су.

С этого момента начался большой праздник. Команды-участницы соревновались в стрельбе из лука и ловле условного оленя с помощью маута, по бурным волнам залива устраивали гонки на лодках, демонстрировали свой национальный способ нарезки рыбы на юколу, мерились силой в традиционной борьбе. Оценивали способности участников, их ловкость и соблюдение национальных традиций судьи из числа старших представителей общин.

Лучшей по итогам всех состязаний стала команда из Охи.

Праздник собрал несколько сотен гостей из Паранайска и других районов Сахалина. Все желающие смогли отведать ухи из полевой кухни и посмотреть выступления национальных коллективов "Мэнгумэ Илга ("Серебряные узоры"), "Пила Кен" ("Большое солнце"), "Дорима" ("Морошка") и "Сороде!" ( "Здравствуйте!").

Праздник прошел в Поронайске уже в двадцать третий раз. Мероприятие состоялось при поддержке правительства Сахалинской области, компании "Эксон Нефтегаз Лимитед", администрации Поронайского городского округа, местной общественной организации коренных малочисленных народов севера. совета родовых хозяйств, общин и национальных предприятий, а также фонда "Президентский грант".