Массовый забег в Дальнегорске. Фото: предоставлено Фондом ВВН

Дальнегорск дал старт серии забегов фонда Владимира Николаева

Более 100 человек состязались в беге на дистанции в 3000 метров

25 июня, PrimaMedia. Первый в этом году забег в рамках Приморской спартакиады Фонда Владимира Николаева прошел в минувшие выходные в Дальнегорске. Более 100 человек, от самых маленьких до пожилых, собрались в центре города, чтобы посостязаться в беге на дистанции в 3000 метров, сообщает ИА PrimaMedia.

Победителем Забега стал 10-летний Ярослав Глот, финишировав через 8 минут и 11 секунд. Пьедестал с ним разделили Максим Винников и Надежда Цыбульская.

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Самым возрастным участником забега стал Владимир Тарощин, в качестве приза он получил путевку от программы "Здоровье" на санаторно-курортное лечение в "Амурский залив". Также все участники забега получили не только заряд эмоций и хорошего настроения, но и подарки от Фонда Владимира Николаева.

Напомним, в прошлом году спортивно-массовые пробежки прошли в 10 городах Приморского края: от Дальнереченска до Находки. В этом году забеги начались с Дальнегорска и также пройдут во всех крупных городах и районах региона.

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Дальнегорск дал старт серии забегов фонда Владимира Николаева
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