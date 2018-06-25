Приморский наркодиспансер бесплатно помогает зависимым побороть тягу к наркотикам

Нет наркотикам. Фото: ИА PrimaMedia

Главным условием для курса реабилитации является добрая воля пациента

25 июня, PrimaMedia. Приморский край на протяжении многих лет остается отрицательным лидером по наркопотреблению среди регионов Дальнего Востока: более 50 % выявленных наркозависимых дальневосточников – приморцы. При этом за последние 3 года, начиная с 2015-го, число наркозависимых в крае сократилось на 14, 2 %. Накануне Всемирного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом ИА PrimaMedia рассказывает, как медицинская помощь помогает приморцам преодолеть пагубную страсть и насколько надежен результат реабилитации.

В ходе недавней пресс-конференции, организованной администрацией Приморского края, главный психиатр-нарколог Дальневосточного федерального округа, кандидат медицинских наук Людмила Михалева рассказала, что наиболее неблагоприятными в отношении наркопотребления длительное время остаются Ханкайский, Чугуевский, Кировский районы, где произрастает дикая конопля. Первичную зависимость, как правило, врачи выявляют у граждан во время плановых медосмотров. Для тех, кто попадает на учет в наркодиспансер, закрываются многие социальные и профессиональные возможности. Людмила Михалева отметила, что наркотическая зависимость в особо тяжелых случаях грозит человеку потерей социального статуса и уголовным преследованием. При этом главным условием для реабилитации с врачебной помощью является добрая воля пациента.

Руководитель программы реабилитации наркозависимых Максим Евсютин, работающий в отделении краевого наркологического диспансера на Гоголя, 35, сообщил, что для избавления от тяги к наркотикам приморцам не нужно платить большие деньги: реабилитация предоставляется бесплатно и даже анонимно. В наркодиспансере помогают не только при наркотической, но и алкогольной зависимости. В курс реабилитации входят медикаменты, иглоукалывание, беседы с психологом.

Психолог Владивостокского клинико-диагностического центра Валерий Мешков отметил, что зачастую подростковая наркомания является следствием разрушенных внутрисемейных отношений и порекомендовал родителям, беспокоящимся о здоровье своих детей, чаще уделять время общению с ними и обращать внимание на малейшие отклонения в поведении и внешнем виде подростков.

Во Владивостоке уже 14 лет при Покровском храме работает Душепопечительский центр реабилитации для граждан с наркотической или алкогольной зависимостью. По словам его руководителя, протоиерея Александра Талько, более 60 % тех, кто прошел реабилитацию с помощью духовников, наблюдается устойчивая ремиссия. Так же, как в краевом наркодиспансере, непременным условием для прохождения реабилитации при храме является добровольность.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.



