Стоимость турпутевок увеличится на 10% из-за скачка цен на топливо

До конца лета тарифы на путевки не изменятся, но вскоре фирмы откажутся от работы в ущерб своему бизнесу

25 июня, PrimaMedia. Повышение цен на топливо может оказать влияние на стоимость туристических путевок. Изменение цен на путевки прогнозируют к концу текущего года. Стоимость увеличится на 10 %. Об этом рассказал советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

По информации ФедералПресс, тем, кто уже купил туры, можно волноваться. Дмитрий Горин также отметил, что на данный момент основная часть турфирм берут на себя нагрузку, связанную со скачком цен, и не перекладывают ее на туристов. Но это пока временное остоятельство. По его словам, до конца лета цены на путевки не изменятся, но вскоре фирмы откажутся от работы в ущерб своему бизнесу.