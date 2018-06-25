21 июня директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Минюста России Андрей Корнеев представил нового начальника Управления руководителям и представителям территориальных органов федеральных органов власти, органов государственной власти, Приморской лаборатории судебной экспертизы Минюста России, прокуратуры, адвокатской и нотариальной палат края.

25 июня, PrimaMedia. Начальником Управления Минюста России по Приморскому краю назначен Алексей Петров, ранее занимавший должность заместителя руководителя ведомства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Назначен новый начальник Управления Минюста по Приморью. Фото: предоставлено Управлением Минюста по Приморью

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