Назначен новый начальник Управления Минюста по Приморью. Фото: предоставлено Управлением Минюста по Приморью

Назначен новый начальник Управления Минюста по Приморью

Ранее Алексей Петров занимал должность заместителя руководителя ведомства

25 июня, PrimaMedia. Начальником Управления Минюста России по Приморскому краю назначен Алексей Петров, ранее занимавший должность заместителя руководителя ведомства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

21 июня директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Минюста России Андрей Корнеев представил нового начальника Управления руководителям и представителям территориальных органов федеральных органов власти, органов государственной власти, Приморской лаборатории судебной экспертизы Минюста России, прокуратуры, адвокатской и нотариальной палат края.

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