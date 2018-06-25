День города во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Полная программа празднования Дня города во Владивостоке

Торжественные мероприятия пройдут 28, 29, 30 июня и 2 июля

25 июня, PrimaMedia. Празднование Дня города будет разделено на несколько частей. Торжественные мероприятия во Владивостоке пройдут 28, 29, 30 июня и 2 июля. Так, 28 июня состоится торжественное собрание общественности города с концертной программой в ФЕСКО Холле. 29 июня мероприятия начнутся с возложения цветов к памятникам основателю Владивостока генерал-губернатору Николаю Муравьёву-Амурскому, первому общественному старосте города Якову Семёнову и к стеле "Владивосток — город воинской славы".

В субботу, 30 июня, в 11.00 во Владивостоке стартует театрализованное шествие горожан по Светланской, а колонна Первомайского района пройдет от Золотого моста через Суханова по Уборевича с выходом на Светланскую.

Количество участников шествия не ограничено. Для участия организаций и построения в колоннах необходимо подать заявку установленного образца на e-mail: e.rozhkova@pmvl.ru . Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-(914)-661-01-96. Заявки принимаются до 23 июня 2018 года.

Скачать заявку на участие в шествии

Жителей и гостей ждут народные гулянья, тематические концертные программы на центральной площади Владивостока, на набережной Спортивной гавани и в скверах города. Запланировано порядка 34 культурно-массовых мероприятий.

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Сразу после шествия на центральной площади начнут работу тематические локальные площадки, дневная и вечерняя праздничная программа. Тематические мероприятия пройдут в Адмиральском сквере, на набережной Спортивной гавани и в парке Минного городка, а на акватории Амурского залива состоится чемпионат города по парусному спорту.

Завершится День города вечерней праздничной программой на центральной площади Владивостока.

Кроме того, на 2 июля запланирована уже ставшая традиционной в нашем городе торжественная церемония возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акватории залива Петра Великого. В этот же день в парке "Солнышко" на улице Бородинской, 15б, состоится праздничная программа "Владивосток зажигает огни".

Праздничные мероприятия также пройдут во всех районах Владивостока, включая островные территории. Тематические выставки, виртуальные экскурсии, мастер-классы, праздничные и конкурсно-игровые программы, познавательные часы и другие мероприятия будут проходить в течение всего июня в школах, библиотеках и школах искусств города.

В преддверии Дня города администрация Владивостока предлагает использовать для праздничного оформления учреждений баннеры и плакаты, разработанные в единой концепции.

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