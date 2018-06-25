Студенты ДВФУ предлагают модернизировать "Сбербанк Онлайн". Фото: пресс-служба Сбербанка

Студенты ДВФУ предлагают модернизировать «Сбербанк Онлайн»

Одно из предложений - добавить панель избранных контактов или счетов, чтобы можно было максимально быстро и удобно переводить средства

25 июня, PrimaMedia. Защита курсовых проектов студентов второго курса прошла в офисе Сбербанка "Молодежный" в кампусе ДВФУ. В течение учебного года в качестве слушателей они обучались в Центре развития талантов Сбербанка, который действует при Школе экономики и менеджмента. Личностное развитие, проектная деятельность, основы банковского бизнеса – эти три модуля были доступны студентам. По окончании обучения, разбившись на команды, они представили свои проектные идеи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

Уменьшить расход чековой ленты, чтобы улучшить экологическую обстановку и оптимизировать затраты банка. Или варианты по разработке приложений, которые помогут привлечь новых клиентов и партнеров. В своих проектах студенты предложили самые разные решения. Например, одна из курсовых посвящена модернизации мобильного приложения "Сбербанк Онлайн".

"Мы предлагаем дополнить вкладку "история операций", чтобы пользователь получал полный отчет о движении средств на карте. Также будет очень удобно, если списание в иностранной валюте будет выводиться с двойным значением – в рублях и долларах/евро. Тогда сразу будет понятна конвертация, и не придется ничего самому вычислять, — рассказала один из авторов курсовой, студентка 2-го курса ШЭМ ДВФУ Екатерина Сидоренко. – И еще мы предлагаем добавить панель избранных контактов или избранных счетов, чтобы можно было максимально быстро и удобно переводить средства".

Студенты ДВФУ предлагают модернизировать "Сбербанк Онлайн"

Студенты ДВФУ предлагают модернизировать "Сбербанк Онлайн". Фото: пресс-служба Сбербанка

Отметим, что многие студенты при подготовке курсовых использовали опыт действующих сотрудников Сбербанка и проходили практику в отделениях. Поэтому их курсовые носят прикладной характер. Во время защиты проектов ребята также получили качественную обратную связь от экспертов банка.

В общей сложности выпускниками Центра развития талантов Сбербанка ШЭМ ДВФУ в этом году стали 50 студентов. В течение учебного года они работали над прикладными проектами под руководством тренеров учебного центра и специалистов Сбербанка. С окончанием курса их поздравил управляющий директор CIB Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

"Сегодня все выступающие порадовали, представили интересные проекты, самое главное, что было видно, что вы увлечены, – отметил Сергей Радюшкин. – Важная составляющая успеха сотрудника Сбербанка – а многие из вас могут стать таковыми в будущем – это то, насколько он горит, насколько увлекается, насколько небезразличен к своему делу. В вас это есть, это замечательно. Продолжайте заниматься только тем, что вас зажигает".

Студенты ДВФУ предлагают модернизировать "Сбербанк Онлайн"

Студенты ДВФУ предлагают модернизировать "Сбербанк Онлайн". Фото: пресс-служба Сбербанка

Центр развития талантов Сбербанка ШЭМ ДВФУ – проект, который реализуют совместными усилиями Школа экономики и менеджмента и Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Здесь обучают по программам, ориентированным на передачу новых знаний в области бизнеса студентам и сотрудникам ДВФУ, формируют интеллектуальную среду, которая помогает создавать инновационные проекты.

"Я уже даже не отличаю, в каких наших совместных направлениях инициатива исходила от нас, а в каких от Сбербанка. Знаю, что сейчас школа полностью разделяет то, в каком векторе в плане образования движется Сбербанк, – поделилась директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елена Гаффорова. – Сбербанк сейчас отчасти задает тон образованию. Даже программы прошлого года и этого, по которым обучаются студенты ШЭМ, отличаются. В этом году курс модернизировался, вы получили больше знаний и лучшего качества. Спасибо Сбербанку за то, что у нас есть такой проект – Центр развития талантов. И, конечно, радует, что количество обучающихся в этом центре растет".

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