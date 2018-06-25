Профсоюзы говорят "Нет!" повышению пенсионного возраста. Фото: пресс-служба ФППК

Три десятка городов и поселков Приморья готовятся к участию в общекраевой акции протеста 29 июня

25 июня, PrimaMedia. Большинство Координационных советов профсоюзов Приморья уже подали заявки на проведение пикетов 29 июня. Члены профсоюзов края намерены сказать жесткое "нет" повышению пенсионного возраста россиян, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

В районном центре Михайловского района в акции протеста примут участие более 100 жителей села и прилегающих территорий.

"На пикет выходят шахтеры, медики, педагоги, предприниматели. Непродуманный вариант пенсионной реформы, предложенный правительством, ударит по людям всех профессий. Михайловцы хотят, чтобы кабмин услышал и их голос тоже", — сказал председатель Приморской организации Росуглепрофа Евгений Козаков.

Жители северных территорий Приморья также готовятся к участию в общекраевой профсоюзной акции. По словам председателя Координационного совета организаций профсоюзов Тернейского района Алексея Качкалова, одна из острых проблем муниципалитета — нехватка рабочих мест. Предложение правительства повысить пенсионный возраст еще больше обострит ситуацию в районе.

"Люди возмущены перспективой жесткой безработицы. У нас и так работать негде, тернейцы уезжают в поисках работы и лучшей доли в другие города и регионы. Давайте еще больше столкнем лбами молодежь и людей предпенсионного возраста, которые продолжают трудиться на местах, и до конца "обесточим" территорию. Мало того, что понятие "дальневосточная зарплата" давно утратило свой первоначальный смысл. Предложенный Правительством РФ вариант пенсионной реформы воспринимается приморскими северянами, как подножка, — отметил лидер профсоюзов Тернейского района", — говорит Алексей Качкалов.

Как рассказала заместитель председателя ФППК Нина Зиновьева, в целом подготовка к общекраевой акции в Приморье проходит нормально.

"Сегодня активно подаем заявки на пикеты. Не везде это проходит гладко. В некоторых населенных пунктах главы осторожничают либо предлагают слиться, например, с коммунистами. Но у нас своя кампания, и своя аргументация. Мы спорим с правительством на эту тему уже давно. Последняя горячая баталия прошла на заседании Российской трехсторонней комиссии, где профсоюзные объединения дали отрицательный отзыв на предложенный законопроект, — сказала Нина Зиновьева. – Кроме того, на прошлой неделе мы встречались с врио губернатора Андреем Тарасенко, сообщили ему о наших планах и предложили поддержать профсоюзную точку зрения. Важно рассказать людям, как именно профсоюзы борются против антисоциальной инициативы. Для нас это не просто кампания. Цель – заставить правительство отозвать закон в таком виде, в каком он поступил в Госдуму".

Профсоюзные лозунги — "Сначала рабочие места, потом пенсионная реформа!", "Утром деньги — вечером возраст!", "Новая русская рулетка — доживи до пенсии!" и другие.

Общекраевая акция протеста — часть общероссийской кампании ФНПР. Коллективные действия против повышения пенсионного возраста проходят во всех регионах России.