На сайте были опубликованы интимные фотографии несовершеннолетних. Фото: ИА PrimaMedia

Правоохранители выяснили, кто распространял интимные фотографии детей из Приморья

Однако проект продолжает свое существование

26 июня, PrimaMedia. Прокуратура прокомментировала уголовное дело по факту незаконного оборота и распространения порнографических материалов несовершеннолетних, поводом к возбуждению которого стала серия публикаций ИА PrimaMedia. По информации надзорного ведомства, лицо, причастное к сбору и распространению детского порно, уже установлено.

— Органами предварительного следствия установлена личность лица, который приобрел, хранил в целях распространения и распространял материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних, — рассказали в прокуратуре города Артем.

Кроме этого, правоохранительным органом удалось выяснить, что сайты, где размещались интимные фотографии и видеоролики с участием несовершеннолетних, находятся на зарубежных площадках.

Сейчас следствие продолжается, а сайт успешно существует, правда, уже по другой ссылке.

Сайтом с интимными фото подростков занялся Следственный комитет РФ по Приморью

Напомним, что в феврале 2018 года ИА PrimaMedia сообщило о работе приморского сайта и группы в социальных сетях, где были выложены фотографии обнаженных девушек, ссылки на их аккаунты, а также указаны имена и номера телефонов. За удаление компромата администраторы ресурса требовали денежное вознаграждение.

Жертвами сайта стали не только совершеннолетние девушки, но и совсем юные жительницы Приморского края. Школьницы рассказали, что подверглись травли со стороны сверстников, а взрослые мужчины, которые увидели их фотографии на ресурсе, предлагали им удаление с сайта за деньги или секс. В случае отказа, шантажисты угрожали отправить ссылку родителям, друзьям и в различные группы в социальных сетях.

После публикации в СМИ администраторы ресурса сделали "громкое" заявление в социальных сетях. Они назвали свой сайт "шедевром" и сообщили, что в случае закрытия проекта создадут "тысячу сайтов".

На проблему обратила внимание общественность и в ответственные структуры на ресурс начали поступать жалобы. Проверкой сайта занялись сотрудники управления МВД по Приморскому краю, а также центрального управления Роскомнадзора в Москве.

Как ИА PrimaMedia пояснили в УМВД Приморья в феврале, с создателем сайта была проведена беседа. Однако на второй запрос издания ведомство ответило почти спустя месяц и отказалось предоставить информацию о ходе проверки, сославшись на служебную тайну.

Роскомнадзор тоже давал ответ ИА PrimaMediа, где признавал наличие противоправного контента на сайте. Тем не менее, он его не блокировал. Владелец сам закрыл ресурс в феврале, опасаясь ответственности, а затем так же легко снова открыл. Родившись во второй раз, сайт превратился в страницу с прайсом на "услуги администраторов проекта". Например, проверить свою вторую половину можно было за 200 рублей, удалить пост за 2500 — 5000 рублей, а "развести девушку" – за 1000. Причем, все средства, по уверениям авторов проекта, шли на развитие ресурса.

И все же агентству удалось добиться адекватной реакции правоохранителей. В начале июня старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская сообщила корр. ИА PrimaMedia, что уголовное дело в отношении создателей сайта возбуждено краевой полицией и передано в Следственный комитет для расследования.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Выпускники Находки попрощаются со школой на фестивале «Крылья Востока»

21 июня, 16:05

Участников профильной смены ВДЦ «Океан» «Энергия Старта» наградили в Приморье

19 июня, 12:00

Более 50 школьников Владивостока летом решили поработать почтальонами

14 июня, 16:15

Практические занятия проходят в смене «Энергия Старта» в детском центре «Океан»

08 июня, 16:40

Профильная смена «Энергия Старта» стартовала в ВДЦ «Океан» в Приморье

05 июня, 17:25

Картина дня

Мэр Владивостока объяснил принципы реформирования рынка уличной торговли

25 июня, 15:10

ДЦСС и ДВЗ "Звезда" в Приморье лишились руководителя

25 июня, 18:20

Алые паруса по-приморски: что нужно знать о празднике "Крылья Востока"

25 июня, 14:15

Экс-главу Уссурийска миновала уголовная ответственность за хищения

25 июня, 16:30

Когда уйдем со школьного двора: как одиннадцатиклассники Приморья провели свой выпускной

25 июня, 12:15

По нашумевшей "голой" инсталляции в приморской филармонии проводится проверка - Межонов
Дальнегорск дал старт серии забегов фонда Владимира Николаева
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia