Правоохранители выяснили, кто распространял интимные фотографии детей из Приморья

На сайте были опубликованы интимные фотографии несовершеннолетних. Фото: ИА PrimaMedia

Однако проект продолжает свое существование

26 июня, PrimaMedia. Прокуратура прокомментировала уголовное дело по факту незаконного оборота и распространения порнографических материалов несовершеннолетних, поводом к возбуждению которого стала серия публикаций ИА PrimaMedia. По информации надзорного ведомства, лицо, причастное к сбору и распространению детского порно, уже установлено.

— Органами предварительного следствия установлена личность лица, который приобрел, хранил в целях распространения и распространял материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних, — рассказали в прокуратуре города Артем.

Кроме этого, правоохранительным органом удалось выяснить, что сайты, где размещались интимные фотографии и видеоролики с участием несовершеннолетних, находятся на зарубежных площадках.

Сейчас следствие продолжается, а сайт успешно существует, правда, уже по другой ссылке.

Напомним, что в феврале 2018 года ИА PrimaMedia сообщило о работе приморского сайта и группы в социальных сетях, где были выложены фотографии обнаженных девушек, ссылки на их аккаунты, а также указаны имена и номера телефонов. За удаление компромата администраторы ресурса требовали денежное вознаграждение.

Жертвами сайта стали не только совершеннолетние девушки, но и совсем юные жительницы Приморского края. Школьницы рассказали, что подверглись травли со стороны сверстников, а взрослые мужчины, которые увидели их фотографии на ресурсе, предлагали им удаление с сайта за деньги или секс. В случае отказа, шантажисты угрожали отправить ссылку родителям, друзьям и в различные группы в социальных сетях.

После публикации в СМИ администраторы ресурса сделали "громкое" заявление в социальных сетях. Они назвали свой сайт "шедевром" и сообщили, что в случае закрытия проекта создадут "тысячу сайтов".

На проблему обратила внимание общественность и в ответственные структуры на ресурс начали поступать жалобы. Проверкой сайта занялись сотрудники управления МВД по Приморскому краю, а также центрального управления Роскомнадзора в Москве.

Как ИА PrimaMedia пояснили в УМВД Приморья в феврале, с создателем сайта была проведена беседа. Однако на второй запрос издания ведомство ответило почти спустя месяц и отказалось предоставить информацию о ходе проверки, сославшись на служебную тайну.

Роскомнадзор тоже давал ответ ИА PrimaMediа, где признавал наличие противоправного контента на сайте. Тем не менее, он его не блокировал. Владелец сам закрыл ресурс в феврале, опасаясь ответственности, а затем так же легко снова открыл. Родившись во второй раз, сайт превратился в страницу с прайсом на "услуги администраторов проекта". Например, проверить свою вторую половину можно было за 200 рублей, удалить пост за 2500 — 5000 рублей, а "развести девушку" – за 1000. Причем, все средства, по уверениям авторов проекта, шли на развитие ресурса.

И все же агентству удалось добиться адекватной реакции правоохранителей. В начале июня старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская сообщила корр. ИА PrimaMedia, что уголовное дело в отношении создателей сайта возбуждено краевой полицией и передано в Следственный комитет для расследования.