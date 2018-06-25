Всероссийский молодежный научно-практический форум "Горная школа". Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"

Форум молодых горняков пройдет 5-10 июля в Чите

25 июня, PrimaMedia. VII Всероссийский молодежный научно-практический форум "Горная школа" пройдет 5-10 июля в городе Чита в Забайкальском крае. Ведущий коммуникационный и образовательный проект соберет молодых работников горнодобывающего сектора России. Тема форума – "Производственные риски горнодобывающего предприятия", сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Цель "Горной школы" − оценка, развитие личностного и профессионального потенциала лучших представителей молодежи горнодобывающей отрасли, формирование кадрового резерва отраслевых компаний и горнодобывающей отрасли России, а также популяризация отрасли и инженерно-технического образования.

Организаторами форума выступают фонд "Надежная смена", НП "Молодежный форум лидеров горного дела", ООО "АстраЛогика" при поддержке министерства энергетики Российской Федерации, министерства образования и науки Российской Федерации, министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Агентства стратегических инициатив, губернатора и правительства Забайкальского края.

Соорганизаторы − партнеры: АО "СУЭК", АО "МХК "ЕвроХим", ПАО "ППГХО" (Урановый холдинг "АРМЗ" ГК "Росатом)", ООО "ГРК "Быстринское" (ПАО "ГМК "Норильский никель"), ОАО "Стойленский ГОК" и другие компании − участницы.

Образовательный партнер "Горной школы" − Иркутский национальный исследовательский технический университет.

Команда "Горняк Приморья" ООО "Приморскуголь" становилась победителем форума "Горная школа" 2015 года.



Команда ООО "Приморскуголь" примет участие в "Горной школе-2018". Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"

"Горная школа-2018" реализуется в рамках плана мероприятий департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского перечня молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2018 год, утвержденный министерством энергетики и министерством образования и науки Российской Федерации, а также приурочена к празднованию 25-летия Академии горных наук.

Приветствуя участников "Горной школы-2018", министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отмечает: "Вот уже седьмой год "Горная школа" является крупнейшей отраслевой площадкой, собирающей в одном из угледобывающих регионов страны ведущих экспертов и лучших молодых специалистов горнодобывающего комплекса России".

Убежден, что полученные знания и опыт экспертов горного дела позволят в дальнейшем решать масштабные задачи, участвовать в освоении новых месторождений и успешно работать на благо развития ТЭК России".

"Горная школа" проходит в формате выездного летнего лагеря, в программе которого скомбинированы образовательно-профориентационный курс по актуальным вопросам горнодобывающей промышленности и мероприятия по развитию личной эффективности. Все мероприятия образовательной программы Горной школы пронизывает единая тема – производственные риски горнодобывающего предприятия.

Ключевым образовательным форматом "Горной школы" является инженерный кейс − конкретная производственная задача на основе применения современных научно-технических достижений в области горного дела, навыков критического анализа, подготовки презентаций и проведения публичных выступлений.

Участниками форума в 2018 году станут 300 перспективных молодых работников компаний горнодобывающего сектора: АО "СУЭК", АО "МХК "Еврохим", ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ГК Росатом), ООО "ГРК "Быстринское" (ПАО "ГМК "Норильский никель"), ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" (НЛМК).

К молодым специалистам присоединятся финалисты направления по горному делу Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" из Санкт-Петербургского горного университета.

Третий год подряд в "Горной школе" принимает участие десант лучших команд Лиги рабочих специальностей "CASE-IN", представляющих 14 колледжей и техникумов Сибири и Дальнего Востока, ведущих подготовку по направлениям горнодобывающей промышленности. Это Байкальский колледж недропользования, Беловский политехнический техникум, Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольск-на-Амуре, Забайкальский горный колледж имени М.И.Агошкова, Комсомольский-на-Амуре строительный колледж, Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум, Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум, Солнечный промышленный техникум, Филиал Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.Горбачева в Прокопьевске, Хабаровский автодорожный техникум, Хабаровский машиностроительный техникум, Хабаровский промышленно-экономический техникум, Чегдомынский горно-технологический техникум, Читинский политехнический колледж.

В работе "Горной школы" примут участие более 150 экспертов и гостей ─ представители горнодобывающих компаний, органов власти, общественных, научных отраслевых организаций.