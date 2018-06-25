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«Дни IMAX» проходят в кинотеатре «Океан» во Владивостоке

Кинолюбители смогут посмотреть фильмы по цене обычных билетов

25 июня, PrimaMedia. "Дни IMAX" проходят в кинотеатре "Океан" во Владивостоке. Кинолюбители смогут посмотреть фильмы по цене обычных билетов. С 25 июня по 4 июля акция распространяемся на мультфильм "Суперсемейка 2" и фильм "Мир Юрского Периода 2". С 28 июня по 4 июля – "Дэдпул", "Дэдпул 2" и "Мстители: Война бесконечности", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе сети кинотеатров "Иллюзион".

"Суперсемейка 2"

Стремительный, насыщенный и смешной сиквел мультбастера "Суперсемейка", который не уступает оригиналу. Между этим анимационным фильмом и его приквелом прошло 14 лет.

Реализация же "Суперсемейки 2" великолепная. Грандиозные и изобретательные супергеройские сцены, замечательные шутки и гэги на все вкусы, минимум туалетного юмора (к сожалению, от него нельзя полностью отказаться, когда в кадре младенец), превосходные графика и анимация, занятные сюжетные сюрпризы… Это красивая, драйвовая, веселая блокбастерная анимация, и она может порадовать и детей, и взрослых. Также в ней есть душевность и комично-суперменское отражение тех бытовых проблем, с которыми сталкивается любая семья, большая или маленькая.

"Мир Юрского периода 2"

Фильм приурочен к выходу на экраны через 25 лет после премьеры фильма "Парк Юрского периода" (Стивен Спилберг, 1993).

Колоссальный успех "Мира Юрского периода" в 2015 году – лента сейчас находится на пятой строчке самых кассовых картин в истории, и это ее еще успели обойти "Звездные войны 7" и "Мстители 3" – продемонстрировал очевидную истину: зрителям по-прежнему интересны динозавры, а эффектные блокбастеры с головокружительными спецэффектами, несмотря на определенную пресыщенность, все еще способны приводить в восторг посетителей кинотеатров любых возрастов.

"Дэдпул" 18+

Зажигательная супергеройская комедия о полубезумном наемнике-шутнике, который знает, что живет в кинофильме.

Среди супергероев комиксов Marvel много причудливых персонажей, но Дедпул – это особая статья. Он не просто полубезумный наемник с двумя мечами за спиной и готовностью шутить напропалую даже во время боя. Из-за вывиха своей психики Дедпул знает Правду. Он знает, что живет на страницах комиксов. Он знает, что у него есть поклонники, следящие за каждым его шагом. И он знает, что мир вокруг него подчиняется не законам здравого смысла, а правилам издательского бизнеса. В сущности, Дедпул – это помесь Нео из "Матрицы", Джокера из "Бэтмена"… И еще Росомахи. Который тоже канадец со способностью к регенерации, не любящий действовать по строгим правилам Людей Икс и прочих мутантов-доброхотов.

"Дэдпул 2" 18+

Во второй части самого отвязного супергеройского блокбастера XXI века возвращается вся актерская команда из оригинального фильма, к которым присоединились несколько ярких новичков. Режиссёром этого циничного кинокомиксного балагана выступил Дэвид Литч, успевший отметиться работой над экшенами "Джон Уик" и "Взрывная блондинка".

Это супергеройский боевик с множеством фееричных схваток, и это бодро-циничная комедия с уже знакомыми нам пробитиями "четвертой стены" и приколами даже во вступительных титрах.

"Мстители: Война бесконечности"

Беспрецедентное кинопутешествие длиной в 10 лет, охватившее всю Кинематографическую Вселенную Marvel, "Война бесконечности" представит зрителям решающую и самую смертоносную схватку в истории. Мстители и их союзники-супергерои должны быть готовы пожертвовать буквально всем в попытке одолеть мощь Таноса до того, как его опустошительный блицкриг положит конец вселенной.

"Мстители: Война бесконечности" собрали в общей сложности 2,02 млрд долларов в мировом прокате. Кинокомиксу понадобилось всего 11 дней, чтобы преодолеть порог мировых сборов в 1 млрд долларов. Ранее рекорд принадлежал фильму "Звёздные войны: Пробуждение силы" (12 дней).

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