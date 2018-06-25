Уроженца Владивостока на драфте НХЛ выбрал "Нью-Йорк Рейнджерс"

Хоккейные ворота. Фото: ИА PrimaMedia

Россиянин попал в топ-10 лучших молодых игроков, которые пополнят ряды клубов Национальной хоккейной лиги

25 июня, PrimaMedia. Нападающий ХК "Трактор" Виталий Кравцов, который родился в 1999-м году во Владивостоке, был выбран под общим девятым номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Уроженец приморской столицы получил именную майку легендарного клуба "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает ИА PrimaMedia.

Виталий Кравцов по итогам сезона-2017/18 был признан лучшим молодым игроком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Стоит отметить, что он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в 2016-м в возрасте 16-ти лет как раз против клуба "Адмирал" из Владивостока.

Отметим, что 20 игроков из России выбраны были на драфте впервые с 2004 года, причем на тот момент он состоял из девяти раундов, а не семь, как сейчас.