Мэр Владивостока объяснил принципы реформирования рынка уличной торговли

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Веркеенко попросил помощи горожан в борьбе с коррупцией и «лжепредпринимательством» в уличной торговле

25 июня, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко прокомментировал действия администрации по сносу в городе нестационарных торговых объектов (НТО). По его словам, он решительно настроен на борьбу с коррупцией в сфере уличной торговли и лжепредпринимательством. Никто из тех, кого коснулись карательные меры, не платили налоги в бюджет города и работают фактически на птичьих правах. Мэр попросил горожан самим активнее участвовать в информировании администрации о нелегальных ларьках, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что еще в мае Виталий Веркеенко подписал нормативно-правовой акт, согласно которому количество ларьков и "забегаловок" в районе набережной Спортивной гавани должно было сократиться в пять раз. В СМИ вспомнили в этой связи метод Сергея Собянина по реформированию рынка НТО, который с приходом на пост мэра Москвы раскритиковал хаос в уличной торговле. Такой же порядок решил навести и новый мэр Владивостока. Понятно, идея вызвала среди общественности, как одобрение, так и критику. Свои действия Виталий Веркеенко прокомментировал накануне в социальных сетях.

Сегодня незаконную торговую точку, в которой велась продажа курами-гриль, и автомобиль, который использовали незаконные торговцы для складирования своих товаров и лотков, демонтировали в Советском районе. Под снос идут гаражи, торговые палатки и павильоны, шлагбаумы, рекламные конструкции, заборы и другие самовольно установленные объекты.

Специалисты администрации отмечают, что благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся более чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна ещё и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Специалисты обращают внимание горожан на то, что в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.