Мэр Владивостока объяснил принципы реформирования рынка уличной торговли

25 июня, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко прокомментировал действия администрации по сносу в городе нестационарных торговых объектов (НТО). По его словам, он решительно настроен на борьбу с коррупцией в сфере уличной торговли и лжепредпринимательством. Никто из тех, кого коснулись карательные меры, не платили налоги в бюджет города и работают фактически на птичьих правах. Мэр попросил горожан самим активнее участвовать в информировании администрации о нелегальных ларьках, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что еще в мае Виталий Веркеенко подписал нормативно-правовой акт, согласно которому количество ларьков и "забегаловок" в районе набережной Спортивной гавани должно было сократиться в пять раз. В СМИ вспомнили в этой связи метод Сергея Собянина по реформированию рынка НТО, который с приходом на пост мэра Москвы раскритиковал хаос в уличной торговле. Такой же порядок решил навести и новый мэр Владивостока. Понятно, идея вызвала среди общественности, как одобрение, так и критику. Свои действия Виталий Веркеенко прокомментировал накануне в социальных сетях.
Сегодня незаконную торговую точку, в которой велась продажа курами-гриль, и автомобиль, который использовали незаконные торговцы для складирования своих товаров и лотков, демонтировали в Советском районе. Под снос идут гаражи, торговые палатки и павильоны, шлагбаумы, рекламные конструкции, заборы и другие самовольно установленные объекты.
Специалисты администрации отмечают, что благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся более чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна ещё и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Специалисты обращают внимание горожан на то, что в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.
Глава города Владивостока
Автор фото: ИА PrimaMedia
Добрался и до НТО. Нестационарные торговые объекты ранее задумывались как механизм обеспечения жителей в районах города торговыми площадями и доступными ценами на продукты. При упрощенном и бесплатном порядке установки таких торговых точек. Со временем НТО разрослись в формах и видах до 1 300, включенных в схему (без должного внимания проблеме) и более 4 000 по факту! Бесконтрольно разросшиеся НТО стали источником коррупции, антисанитарии, изуродовали лицо города, давно утратив смысл и цели их создания. Не привели они и к поддержке необходимого городу предпринимательства, т.к. никаких налогов в бюджет город так и не увидел...
Начата системная работа по искоренению коррупции и лжепредпринимательства, наведению порядка и благоустройства через кратное сокращение мест размещения НТО и сноса незаконных торговых точек. Также с 1 июля 2018 года размещение нестационарных торговых объектов станет платным - в бюджет города. В т.ч. для размещенных ранее, что позволит точкам легализоваться и избавиться от разного рода "кураторов", взимавших с ежемесячные платежи.
Друзья, прошу помочь в идентификации всех точек, подлежащих немедленному сносу. Разместите в комментариях фото и адрес. Проверим и примем немедленные меры.