Туриста из Владивостока нашли мертвым в Хабаровском крае

Вертолет в горах. Фото: pixabay.com

Тело мужчины спасатели обнаружили на склоне горы

25 июня, PrimaMedia. Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России завершили поиски пожилого мужчины, пропавшего на горе Столовой вблизи п. Солонцовый района им. Лазо Хабаровского края. Тело туриста найдено неподалеку от того места, где его оставила группа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Высадившись с вертолета на горе спасатели наземным способом провели осмотр местности. Тело мужчины было найдено на склоне горы недалеко от того места, где по словам других участников группы, его оставили. Его передали сотрудникам районного отдела полиции для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий.

Напомним, сообщение о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило вечером 24 июня 2018 года. По предварительным данным, группа в количестве трех человек, жители города Владивостока, совершала поход в горы в районе им.Лазо. В подразделениях МЧС России группа для постановки на учет сведений не подавала.

При восхождении на гору Столовую со стороны горы Ко в пути одному из туристов, предпрложительно 60 лет, стало плохо, продолжить маршрут он не смог. Так как в этом месте отсутствовала сотовая связь, двое участников группы приняли решение оставить больного и искать сигнал сотовой связи. Сделав вызов в службу "112", туристы вернулись на место, где оставили ждать своего товарища, но пострадавшего мужчину не обнаружили. Они предположили, что пожилой человек мог упасть со склона. Из-за того что в горах были низкие температуры и ветер туристы приняли решение вернуться в п. Солонцовый.

Для проведения поисковых работ вечером 24 июня на автомобиле из Хабаровска выехала группа наземная группировка спасателей ДВРПСО МЧС России в количестве 6 человек с необходимым снаряжением. В 08.20 (хбр) 25.06.18 в район горы Столовой у поселка Солонцовый района им. Лазо вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Дальневосточного регионального поисково— спасательного отряда МЧС России на борту. Вместе с сотрудниками полиции они провели обследование горы.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю в очередной раз настоятельно обращается к жителям и гостям края о необходимости регистрации туристических групп перед выходом на маршруты. Это позволит спасательным службам знать сведения об участниках группы, маршруте, средствах связи и избежать происшествий, а в случае их возникновения оперативно оказать помощь туристам. В Хабаровском крае регистрация проводится в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по телефону: 8 (4212)41-59-50 и электронной почте: operhab@mail.ru. В заявке необходимо указывать даты проведения похода, точный маршрут, список участников группы, средства связи и контактные данные и т.д.