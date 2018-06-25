Ирина Макиева: То, что сделано в моногородах, можно проецировать на всю Россию

Ирина Макиева, заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель программы "Комплексное развитие моногородов".. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточный город Мирный (республика Саха (Якутия) вошёл в десятку лучших моногородов России

25 июня, PrimaMedia. Дальневосточный город Мирный (Якутия) оказался в лидерах среди моногородов по созданию новых рабочих мест и по повышению предпринимательской активности малого и среднего бизнеса. Об этом заявили на презентации первых итогов работы программы "Комплексное развитие моногородов". Итоги подвели в понедельник, 25 июня, в Москве в пресс-центре ТАСС, — сообщает корр. ИА PrimaMedia (Москва).

— То, что сделано в моногородах, можно проецировать на всю Россию, — сказала Ирина Макиева, заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель программы "Комплексное развитие моногородов".

По её словам, в 319 моногородах, участвующих в программе, создано 253,4 тысячи новых рабочих мест, отремонтировано 266 больниц, поступило 400 новых машин скорой помощи, в 170 городах реализовано "5 шагов к благоустройству". Кроме этого, отремонтировано 285 улиц, которые были выбраны самими жителями городов. При этом, как отметила Ирина Макиева, некоторые главы моногородов пытались добиться ремонта той улицы, которая ведёт к зданию органов власти местного самоуправления, но, тем не менее ,победили те улицы, за которые проголосовали горожане.

Награду города Мирный их рук Ирины Макиевой получил Андрей Федотов, и.о. постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления "Сколково", отметил, что на его памяти "Комплексное развитие моногородов" — это первая программа большого размаха, которая сопровождалась обучением людей, непосредственно занимающихся реализацией программы. Обучение проходило на базе "Сколоково".

— Раньше было — дайте деньги и отойдите на безопасное расстояние. Теперь в команды, которые мы обучали, входили даже мэры, или их замы, — сказал Андрей Шаронов.

— Моногорода, получив знания, тут же попытались их применить, — сказала Ирина Макиева.

Она добавила, что для приходящих инвеститоров предполагается бесплатное строительство инженерной инфраструктуры и предоставление льготного займа в рублях под 5% годовых.

Лучшими были названы следующие моногорода: Кумертау (Башкортостан), Елабуга (Татарстан), Заречный (Пензенская область), Таштагол (Кемеровская область), Набережные Челны (Татарстан), Губкин (Белгородская область), Мирный (республика Саха (Якутия)), Павловск (Воронежская область), Красный Яр (Омская область), Полысаево (Кемеровская область).