Георгий Карлов: ожидания, связанные с Минвостокразвития, пока остаются лишь ожиданиями

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

Интервью с Георгием Карловым, депутатом Госдумы РФ от Сахалинской области

26 июня, PrimaMedia. О задачах, стоящих перед новым руководством Минвостокразвития, о возможностях "Северного пути", и о работе думского экспертного совета по Дальнему Востоку, Северу и Арктике в интервью с Георгием Карловым, депутатом Госдумы РФ от Сахалинской области, членом Комитета по безопасности и противодействию коррупции, - ИА PrimaMedia (Москва).



— Георгий Александрович, спасибо, что нашли время встретиться, давно у нас не было интервью с Вами. Хоть тематическая повестка и небольшая, но как говорил товарищ Ленин — "архиважная". Во-первых, Вы вошли в экспертный совет Госдумы РФ по Дальнему Востоку, Северу и Арктике. Точное название этого совета достаточно длинное, но я не побоюсь его зачитать: "Экспертный совет по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий входящих в Арктическую зону Российской Федерации при заместителе Председателя Государственной Думы". Расскажите, чем занимается данная структура?



— В экспертном Совете ГД состоят эксперты из самых разных областей: экономика, транспорт, строительство, экология, флот, рыбопромышленное хозяйство, сельское хозяйство и так далее. Но есть там и военные эксперты, и специалисты в области обеспечения безопасности страны. А учитывая огромную протяжённость наших северных и дальневосточных границ, вопросы безопасности — одна из самых важных. Совет не только проводит экспертный анализ законодательных инициатив, касающихся Дальнего Востока, Севера, Арктической зоны, или даёт правоприменительную оценку уже существующей в России нормативно-правовой базе, но оказывает и значительное влияние на формирование у федеральных и региональных органов власти самого понимания проблем, существующих в таких непростых территориях как Дальний Восток, Север и Арктика.



— Спектр ваших компетенций достаточно широк — это и вопросы безопасности, и проблемы развития Арктики, и знакомство непосредственно с социально-экономическими проблемами, существующими на Дальнем Востоке. Так по какой, преимущественно, экспертной линии Вас в Совет привлекли?



— Здесь всё просто. Будучи депутатом шестого и седьмого созывов, я проработать в думском Комитете по природным ресурсам, в Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, сейчас нахожусь в Комитете по безопасности и противодействию коррупции. Сам житель и уроженец Дальнего Востока, Сахалина. И это логично — привлечь меня к работе в экспертном совете, специализирующемся на тех вопросах, которыми я занимался ранее и занимаюсь сейчас.



— А какие конкретные рычаги есть у экспертного совета?

— Мы даём заключения по законопроектам и другим инициативам, и к нашему мнению Правительство РФ не может не прислушиваться. Мы делаем критичные, но созидательные, рекомендации для органов федеральной и региональной власти — исполнительной и законодательной. Кроме этого, наша задача — активно взаимодействовать со СМИ, для разъяснения общественности, профессиональному сообществу и простым гражданам России суть происходящих процессов.



— Недавно в эфире телеканала "НТВ" Юрий Трутнев поднял тему"Северного пути", маршрута, который может изменить существующую в мире транспортную логистику. На федеральных телеканалах просто так ничего не показывают и о "Северном пути" заговорили для чего-то. На Ваш взгляд, для чего?



— Это логичное продолжение разъяснения не только для российских логистических (транспортных) компаний, но, прежде всего, для иностранных партнёров, что наш "Северный путь" — быстрее и дешевле, чем те маршруты, которыми они вынуждены пользоваться сегодня. Маршруты в обход России — не только дороже и в два раза дольше, они ещё и не безопасней. За последние годы Россия сделала огромные шаги в области обеспечения безопасности судоходства, следующих через наши северные моря. Уже находится в стадии завершения строительства двух крупнейших атомных ледоколов. Иностранные государства и компании должны знать об усилиях, которые мы предпринимаем и понимать возможности России, для их использования. В конечно итоге — это выгодно и для них и для нас.



— В Министерстве по развитию Дальнего Востока сменилось руководство, пришёл новый министр и новая команда. Чего ждёт от них Дальний Восток?



— Перед новой командой стоит непростая задача — перейти от процессинговый деятельности к результативной! То есть от осознания наличия проблем, имеющиеся на Дальнем Востоке, декларирования всяческих планов и стратегий, необходимо добиться конкретных результатов в изменении качества жизни земляков! Обещаниями светлого будущего дальневосточников уже не удивишь, они от этого устали, нужен реальный результат, который позитивно и заметно отразится на общем социально-экономическом состоянии макрорегиона.



— То есть, экс-министру Александру Галушке не хватило практического результата?



— Я считаю, что все ожидания, которые у нас были связаны с работой Минвостокразвития, возглавляемого А. Галушкой, остались лишь ожиданиями. У нового руководителя, Александра Козлова, есть опыт работы на Дальнем Востоке, он дальневосточник, проделавший путь от мэра до губернатора и министра. Будем надеяться, что практический руководящий опыт на Дальнем Востоке поможет новому министру в достижении предметных результатов. Поживём — увидим.



— Спасибо за беседу.