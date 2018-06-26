Сенатор Ростислав Гольдштейн: Обнуление НДС на авиаперевозки в ДФО – востребованная мера

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Авиаперелеты на Дальний Восток освобождаются от уплаты НДС

26 июня, PrimaMedia. Правительство России внесло в Государственную Думу проект закона, согласно которому авиаперелеты на Дальний Восток освобождаются от уплаты НДС, — ИА PrimaMedia.

"В целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа законопроектом предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа", — говорится на официальном сайте кабмина.

В данный момент внутренние воздушные перевозки пассажиров и багажа на дальневосточном направлении облагаются налогом на добавленную стоимость по льготной ставке 10%.

— Доступность и бесперебойность авиасообщения Дальнего Востока с другими регионами России – одна из наиболее острых тем, которая постоянно обсуждается и законодателями, и в профильных министерствах. Субсидирование авиаперевозок на дальневосточном направлении, которое работает уже несколько лет, стало существенным подспорьем для жителей ДФО и дало возможность приобрести билеты по весьма доступным ценам. Обнуление ставки НДС – еще одна важная мера, направленная на то, чтобы стоимость авиабилетов как внутри региона, так и в западную часть России для дальневосточников была приемлемой, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также напомнил, что решение обнулить НДС на авиаперелеты для Дальнего Востока озвучил Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года.