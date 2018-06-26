Конкурс профессионального мастерства среди бригад "Приморской генерации". Фото: пресс-служба ДГК

Команда Артемовской ТЭЦ стала лучшей на конкурсе профессионального мастерства

«Приморская генерация» провела конкурс профмастерства комплексных смен оперативного персонала

26 июня, PrimaMedia. "Приморская генерация" провела конкурс профессионального мастерства комплексных смен оперативного персонала. Победу одержали специалисты Артемовской ТЭЦ. Второе место заняла команда Партизанской ГРЭС, третье – Владивостокской ТЭЦ-2. Помимо этого, артемовские энергетики стали лучшими в нескольких индивидуальных номинациях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Соревнования проводились в семь этапов, команды прошли проверку знаний нормативно-технической документации, готовности к ликвидации возгорания оборудования, выполнения переключений и ликвидации аварийной ситуации, управления технологическим оборудованием при пуске или остановке механизмов из различного теплового состояния, а также оказания первой помощи пострадавшему.

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"Самыми сложными, на мой взгляд, был этап плановых переключений на оборудовании, а также действия при различных аварийных ситуациях", – рассказал участник соревнований, начальник смены Артемовской ТЭЦ Сергей Гомов.

Соревнования проводятся ежегодно в целях повышения профессионального мастерства, объективной оценки уровня профессиональной подготовки оперативного персонала, повышения качества работ и безопасности при обслуживании оборудования, обмена передовым опытом при проведении работ по оперативному управлению.

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