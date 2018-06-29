Чандалаз: гора родом из моря

Хребет Чандалаз. Фото: ИА PrimaMedia

ИА PrimaMedia рассказывает о самом популярном горном хребте в Южном Приморье (МУЛЬТИМЕДИА)

Один из популярных туристических маршрутов в Приморье — восхождение на хребет Лозовый (Чандалаз). Этот большой и массивный хребет открывает путешественникам незабываемые виды на близлежащие долины, в том числе Золотую Долину и Партизанский хребет, а также богат надземными и подземными пещерами. Привлекательна и его геологическая история — когда-то величественный хребет был самым крупным рифом, скрытым под водами древнего моря, покрывавшего территорию Южного Приморья. ИА PrimaMedia рассказывает, что из себя представляет Чандалаз и почему он так привлекателен для туристов.

На географических картах обозначаемый как "Лозовый", хребет больше известен по своему старому названию — Чандалаз (в переводе с китайского — "Большие длинные горы").

Чандалаз находится на юге Приморья между Находкой и Партизанском. В давние времена сегодняшний хребет был самым крупным коралловым рифом древнего моря, покрывавшего южное Приморье. После сдвига тектонических плит риф поднялся со дна океана и со временем стал горным массивом с отвесными скалистыми склонами. Хребет представляет собой узкий гребень, вытянутый в северо-восточном направлении с пологим склоном в привершинной части.

Хребет Лозовый (Чандалаз)

Местоположение — Партизанский район Приморья

Протяженность — 7 км

Максимальная высота — 760 метров

Набор высоты — 500 метров

Как добраться

На электричке "Владивосток — мыс Астафьева"

До подножья можно добраться от многих ж/д станций в районе села Екатериновка (Екатериновка, Боец Кузнецов, 152 км, 151 км). Со всех станций виден большой хребет, возвышающийся посреди огромной долины. Практически все дороги и тропинки ведущие от перрона сторону хребта выведут туриста к подножью Чандалаза.

На автомобиле

Есть два варианта проезда к подножью Чандалаза на автомобиле — со стороны Партизанска и со стороны Находки.

В первом случае нужно доехать до поселка Лозовый, далее по грунтовой дороге до села Лесное. От крайнего дома села на хребет идет грунтовая дорога, проехать по которой можно только на проходимом автомобиле. Автомобили с низкой посадкой туристы обычно оставляют у крайнего дома села, и дальше идут пешком.

Во втором случае нужно доехать по трассе Владивосток-Партизанск до села Екатериновка. Сразу за селом располагается железный мост. За ним нужно повернуть направо и проехать через ж/д пути мимо заброшенной птицефабрики. Дальше следует ехать по накатанной дороге, каждый раз на развилках сворачивать влево. Дорога приведет прямо к подножью.

Подъем

От подножья хребта вверх идет достаточно широкая геологическая дорога. Она была проложена ещё в 70-х годах по всему хребту. Также можно пройти вдоль местной ЛЭП. От верхней ЛЭП установки отходят две дороги. Одна ведет прямо. Другая круто поднимается вверх. Идти нужно по прямой. Спустя 5-10 минут пути слева от дороги ответвляется небольшая тропинка на склон, ведущая к первым пещерам.

Также хребет можно покорить еще одним интересным путем — поднявшись по кулуару — ущелью, находящемуся вдоль склона горы, по направлению стока вод. Для этого нужно выйти на станции остановки электрички Боец Кузнецов и свернуть на тропинку от перрона, ведущую к подъему. Ущелье видно издалека. Подъем очень крутой, для того, чтобы покорить особо высокие остроги, понадобится специальное снаряжение.

Пещеры

Чандалаз известен своими пещерами. На сегодня их открыто более 20-ти, из них наиболее посещаемых и известных не больше семи. Кроме подземных образований, на хребте широко развиты поверхностные формы карста — причудливые останцы, воронки, карры, небольшие арки.

Наиболее доступные и посещаемые пещеры Чанадалаза — Сквозная и Мечта Спелеолога.

Сквозная представляет собой широкую галерею длиной 30 метров, проходящую через скальный массив и заканчивающуюся сужающимся выходом в верхней части хребта. На своде пещеры сохранились выветрелые древние сталактиты. Также в Сквозной можно встретить представителей пещерной фауны — пещерных кузнечиков и пауков.



Пещера Сквозная. Фото: ИА PrimaMedia

Неподалеку от пещеры расположен грот-ниша, представляющий собой природный навес.

Чтобы попасть в другую известную пещеру Чандалаза — Мечту Спелеолога — нужно пройти от Сквозной порядка 300 метров по вершине хребта.

Мечта Спелеолога известна местным жителям давно, так как входное отверстие очень хорошо заметно с подножия юго-восточного склона хребта. Это вытянутая в северо-западном направлении полого-нисходящая полость длиной 39 метров, пересекающая насквозь скальный отрог в вершинной части хребта. В 10 метрах от входа в ее своде в результате обрушения образовалось большое отверстие, выходящее на поверхность.

С пещеры Мечта Спелеолога открывается живописный вид на Золотую долину и трёхглавую вершину Макаровского хребта.

Мечта Спелеолога — народное название пещеры. Истинное имя карстовой полости — пещера имени Г.М. Шевченко, которое в 1947 году ей дал известный исследователь приморских пещер Е.Г. Лешок.



Пещера Мечта Спелеолога. Фото: ИА PrimaMedia

Опытные спелеологи посещают пещеру-колодец Медвежий Клык. От входного отверстия щелевидной формы идет вертикальный, постепенно расширяющийся колодец глубиной 22,5 метра.

В нижней части склона хребта Лозового расположена пещера Близнец. Вход в пещеру находится в стене вертикального карстового колодца диаметром 4,5 метра. От входного отверстия идет горизонтальный ход длиной 17 метра. В пещере широко распространены гуры, сталактиты, сталагмиты. Общая длина пещеры 50 метров, глубина — 17 метров. На протяжении многих лет в Близнеце проводились палеонтологические раскопки под руководством ученых Э.В. Алексеевой и М.Н. Тиунова. В результате раскопок была составлена богатая коллекция представителей фауны Приморья. Также в пещере были обнаружены следы жизнедеятельности людей, живших более 15 тысяч лет назад.

В южной части хребта в верхней части восточного склона расположена труднодоступная пещера Дальняя, открытая спелеотуристами Находки в 1971 году. Длина пещеры составляет 74 метра, а глубина — 13 метров. Здесь также хорошо развиты разнообразные натечные образования.

На западном склоне Чандалаза находится самая глубокая пещера Дальнего Востока — пещера Соляник. Она была открыта 9 марта 1973 года и получила название Зимородок. После трагической гибели (при спасении утопающего) ее первооткрывателя, любителя-спелеолога Анатолия Соляника в мае того же года пещера была переименована. Нижняя часть полости представляет собой шахту глубиной 70 метров с двумя каменными пробками. Заканчивается шахта залом с большим количеством остаточных глинистых отложений. В полости имеются разнообразные натеки. Полость служит зимним убежищем нескольким видам летучих мышей. В небольших водоемах на дне пещеры обитает троглобионтная фауна.

Спуск в Соляник требует наличия спелеологических навыков и специального оборудования. В ином случае посещение пещеры опасно и может закончиться трагически.

Природа

Помимо подземных полостей, Чандолаз известен своей богатой флорой.

В верхней части хребта произрастает настоящая кедрово-пихтовая тайга, а обрывистые склоны поросли типичным обитателем из­вестковых массивов — можжевельником твердым — редким видом, который занесен в Красную книгу России. Нижняя часть хребта занята дубовым редколесьем b труднопроходимыми зарослями из леспедеции, аралии, малины, шиповника и элеутерококка.



Чандалаз. Фото: ИА PrimaMedia

В дубняках Чандалаза растет редкий дуб зубчатый, легко отличаемый от более распространенного дуба монгольского по характерной, с бахромой мелких листочков, чашечке желудя. В России он произрастает только на Южных Курильских островах и на юге Приморского края. Также на склонах можно встретить редкое реликтовое листопадное дерево-медонос — диморфант. Его мед считается лекарственным, но не многие могут воспринимать его своеобразный аромат и вкус. Цветет дифомант лишь один раз в 4 года, в августе.

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На Чандалаз не раз покушались с целью разработки известняка, нарушили состояние пещер во время прокладки линии ЛЭП. Для сохранения этого уникального массива уже много лет ведётся кропотливая работа по объявлению памятником природы.

Вершина

Постепенно, с набором высоты, геологическая дорога превратится в узкую горную тропу, испещренную камнями. Вскоре она приведет к высшей точке хребта, называющейся в народе Чёртов утес. Ее традиционно венчает триангулятор. С этой точки открываются потрясающие виды на Золотую долину и соседние остроги гор.

Чандалаз. Фото: ИА PrimaMedia Чандалаз. Фото: ИА PrimaMedia Чандалаз. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Часто с высшей точки хребта можно увидеть пелену низких белых облаков — это густой туман сплотился над сопками. Летом хребет покрыт кустарниками, густой высокой травой и цветами. Особенно красивы дикие пионы.

Легенды

С Чандалазом связывают множество таинственных историей и легенд, в том числе довольно зловещих — о пропавших экспедициях, исчезнувших отрядах военных во время Гражданской войны и прочих мистических событиях. Некоторые исследователи считают, что во времена средневековой Золотой Империи Цзинь неприступные скальные массивы хребта использовались как фортификационные сооружения, а в глубоких подземных пещерах проводились некие тайные ритуалы. Впрочем, про необычную энергетику Чандалаза рассказывают даже туристы, не склонные доверять мифам и легендам, а также всяким суеверным рассказам. Еще один известный миф гласит, что в подземном царстве Чандалаза спрятаны сокровища древней цивилизации и где-то в недрах массива простаивает загадочный лабиринт.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.

29.06.2018