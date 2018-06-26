Автоматизированный цех по фасовке меда запустил во Владивостоке резидент СПВ

Мёд. Фото: https://pixabay.com

Мощность автоматизированной линии позволяет перерабатывать до 2,5 тонн сырья в сутки

26 июня, PrimaMedia. Цех по расфасовке меда в стеклянную или пластиковую тару объемом от 10 до 1000 мл запустил во Владивостоке резидент СПВ Компания "Салдан". Цех оснащен технологической линией по фасовке меда от одного из мировых лидеров пчеловодческого оборудования. Готовая продукция поступает на внутренний рынок и на экспорт под брендом "Приморские пасеки". Инвестиции в проект составили около 6,5 млн рублей. Резидент свободного порта не только предоставляет услуги по упаковке производителям меда, но и помогает ее продвигать на внутрироссийский рынок и на экспорт, сообщает Дальневосточная объединенная редакция.

— Наше фасовочное производство оснащено технологической линией Lyson (Польша) – это один из мировых лидеров по выпуску пчеловодческого оборудования. По нашим сведениям, другой такой линии, вплоть до Урала, в регионе пока нет. Мед, который мы берем у пчелохозяйств и от индивидуальных пчеловодов, имеет документы, подтверждающие его качество. Каждая партия меда проходит строжайший контроль на соответствие нормативной и регламентирующей документации в лабораториях Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Мы фасуем его в стеклянную или пластиковую тару объемом от 10 до 1000 мл, производительность установки – до 2,5 тонн в сутки, — рассказал корреспонденту ДОР генеральный директор ООО "Салдан" Сергей Токуренов.

На этикетках проставляется дата выпуска продукции, срок годности, сведения об изготовителе и другие данные, согласно требованиям ГОСТа. По словам резидента ТОР, в ближайшее время планируется расшить цех и приобрести дополнительное оборудование

Пока компания специализируется на выпуске липового меда, но планирует расширить линейку выпускаемой продукции.

— Помимо липового меда в этом году сможем предложить потребителям пять новых продуктов. Нам уже звонят пасечники, предлагая урожай нового года, — мед, собранный с черемухи. А в июле начнем принимать липовый мед, пик медового сезона приходится на август-сентябрь, — отметил глава компании "Салдан".

По его мнению, приморский мед – товар с огромным экспортным потенциалом, но реальные объемы экспорта – небольшие. Выйти на внешний рынок не так просто, и компании пришлось поработать над этим: приобрести оборудование, которое соответствует мировым стандартам; получить сертификат ХАССП, подтверждающий необходимый уровень качества выпускаемой продукции; пройти аккредитацию Россельхознадзора в реестре официальных экспортеров меда России. Как сообщил Сергей Токуренов, "недавно на экспорт в Китай было отправлено 10 тонн меда", были примеры отправки небольших экспортных партий в Японию и Южную Корею.

— Приморский мед соответствует мировым стандартам по такому показателю, как монофлерность — сбор с одной дикорастущей культуры. У нас это липа, и мы можем получать до 100% содержания одной липы в продукте, что ценится покупателями. Наш мед имеет преимущества по своему составу, экологической чистоте, у нас нет промышленных предприятий в местах произрастания липы, — считает заведующий лабораторией пчеловодства Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства Максим Шаров.

В Советском Союзе производством меда в Приморье занимались24 специализированных хозяйства, край давал треть производимого в России меда. Его производили до 13-14 тысяч тонн в год и экспортировали в Японию, Китай и другие страны. В период распада СССР система пчелосовхозов частично сохранилась только благодаря частным пасекам. Сейчас желающих заняться этим видом деятельности становиться все больше. Кстати, и в числе первых, кто стал брать дальневосточные гектары, были пасечники.

Сейчас в крае, по оценкам Союза пчеловодов Приморского края, производством меда занимаются примерно6-6,5 тысяч хозяйств. Бизнес-план по созданию собственной пасеки на "дальневосточных гектарах" можно найти на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и на сайте "НаДальнийВосток.рф".

— Главное преимущество приморского меда в его экологичности: 98% медоносов растут в тайге, вдалеке от городов, промышленных предприятий и дорог. К тому же в Приморье произрастают три уникальных вида липы — амурская, маньчжурская и Такэ, бархат, аралиевые… В прошлом году в крае произвели порядка шести тысяч тонн, а потенциал, по оценке приморских учеными, — до 50 тысяч тонн в год, — говорит председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев.

Главная проблема, которая сейчас беспокоит пчеловодов Приморья, Хабаровского края, Амурской области Еврейской АО — бесконтрольная вырубка липы. После того, как в 2007 году вступил в силу новый Лесной кодекс России, липа стала объектом промышленных рубок, а это наиболее ценный медонос Дальнего Востока. В связи с этим природоохранная общественность и приморские пчеловоды выступили с требованием ввести мораторий на рубку дальневосточных лип и провести всестороннюю комплексную оценку эксплуатации лесов по данным породам, чтобы выработать выполнимые и взвешенные меры для прекращения уничтожения липы.

ООО "Салдан" включена в реестр резидентов СПВ 18 декабря 2017 года. Компания входит в группу компаний "Байкал", которая объединяет ряд предприятий, специализирующихся на логистике и внешнеэкономической деятельности. Медовый бизнес – новое направление в деятельности компании. Резидент СПВ поставляет на рынок фасованный мед под торговой маркой "Приморские пасеки", а также оказывает полный комплекс услуг по фасовке меда на экспорт, и оформлению всех необходимых экспортных документов.

Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим особого административного, таможенного и налогового регулирования действует в 21 муниципальном районе Приморья, Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотки. В Хабаровском крае режим СПВ распространен на Ванинский район, в 2017 году границы СПВ расширены на Углегорск на Сахалине, в июне 2018 года – на Советско-Гаванский район Хабаровского края.

По информации Корпорации развития Дальнего Востока, с резидентами Свободного порта Владивосток 746 соглашений. Общий объем заявленных инвестиций — 424 млрд рублей. Планируется, что утвержденные проекты СПВ создадут более 47,7 тысячи новых рабочих мест.

Материал подготовлен Дальневосточной объединенной редакцией (ДОР)