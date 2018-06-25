«Вот теперь узнаю наших»: как Приморье встретило первый проигрыш сборной России в ЧМ-2018

Футбол. Фото: pixabay.com

Боевой раскрас, мемы и неунывающие болельщики – в обзоре ИА PrimaMedia

26 июня, PrimaMedia. Шутками и легким разочарованием встретили болельщики Приморья проигрыш сборной России Уругваю. ИА PrimaMedia продолжает следить за тем, как жители края реагируют в социальных сетях на результаты игр в рамках нынешнего мундиаля.

Напомним, третий матч с участием сборной России в ЧМ-2018 по футболу закончился со счетом 0:3 в пользу команды из Уругвая.

К грядущей игре болельщики решили подготовиться основательно, разукрашиваясь с головы до пят.

Нашлись и те, кто поддержал флэшмоб "Усы надежды", запущенный Иваном Ургантом в поддержку тренера отечественной сборной Станислава Черчесова.

Но, как водится, ожидание праздника стало лучше самого праздника. Хотя надо отдать должное болельщикам, они действительно переживали и надеялись на лучший исход до самого конца.

Некоторые встретили исход матча достаточно иронично."Видимо, к матчу мы готовились лучше, чем наша сборная" — отмечает одна из разукрашенных болельщиц.

Коротко о матче Публикация от Феликс Магаданский (@boyfriendtvoeymamki) 25 Июн 2018 в 7:55 PDT

Не обошла стороной приморский сегмент соцсетей и резко ставшая популярной картинка с подписью "Ну, вот теперь узнаю нашу сборную".

Насколько она будет актуальная в дальнейшем — еще предстоит узнать. Напомним, следующий матч российской команде предстоит провести с Испанией. Игра состоится 2 июля в 00:00 по владивостокскому времени.