«Вот теперь узнаю наших»: как Приморье встретило первый проигрыш сборной России в ЧМ-2018

26 июня, PrimaMedia. Шутками и легким разочарованием встретили болельщики Приморья проигрыш сборной России Уругваю. ИА PrimaMedia продолжает следить за тем, как жители края реагируют в социальных сетях на результаты игр в рамках нынешнего мундиаля.
Напомним, третий матч с участием сборной России в ЧМ-2018 по футболу закончился со счетом 0:3 в пользу команды из Уругвая.
К грядущей игре болельщики решили подготовиться основательно, разукрашиваясь с головы до пят.
Две игры-две победы! Разница забитых/пропущенных 8:1! Болеем за наших-Россия вперёд!⚽️🎧Сборная России-Россия Чемпион #глушакчекак #яумамыблогер #россиявперед #россиячемпион #болеемзанаших #чм2018 #футбол #гол #победа #неотступатьинесдаваться #тату #фанат #городкурорт #владивосток #вл #вдк #tattoo #football #fifa #gol #russia #fan #winner #play #music #lifestyle #vladivostok #vl #vdk
Нашлись и те, кто поддержал флэшмоб "Усы надежды", запущенный Иваном Ургантом в поддержку тренера отечественной сборной Станислава Черчесова.
Но, как водится, ожидание праздника стало лучше самого праздника. Хотя надо отдать должное болельщикам, они действительно переживали и надеялись на лучший исход до самого конца.
Некоторые встретили исход матча достаточно иронично."Видимо, к матчу мы готовились лучше, чем наша сборная" — отмечает одна из разукрашенных болельщиц.
Не обошла стороной приморский сегмент соцсетей и резко ставшая популярной картинка с подписью "Ну, вот теперь узнаю нашу сборную".
Насколько она будет актуальная в дальнейшем — еще предстоит узнать. Напомним, следующий матч российской команде предстоит провести с Испанией. Игра состоится 2 июля в 00:00 по владивостокскому времени.