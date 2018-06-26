Бизнес. 11:10
MasterCard предложит бизнес-бонусы с "Манго Телеком". Фото: https://pixabay.com

MasterCard предложит бизнес-бонусы с «Манго Телеком»

Виртуальная АТС оперативно обеспечивает телефонией бизнес любого масштаба

26 июня, PrimaMedia. Международная платежная система Masterсard и ведущий российский оператор облачных коммуникаций "Манго Телеком" начали сотрудничество в рамках программы Masterсard Бизнес-Бонус. Программа нацелена на создание привилегий для компаний малого и среднего бизнеса, сообщает ИА PrimaMedia.

При покупке облачных сервисов MANGO OFFICE держатели бизнес-карт Mastercard получат 50% скидку на 3 месяца пользования сервисами компании – "Виртуальная АТС" и "Центр обработки вызовов". Виртуальная АТС оперативно обеспечивает телефонией бизнес любого масштаба, а облачное приложение позволяет компаниям эффективно обрабатывать телефонные обращения клиентов в режиме реального времени.

Воспользоваться специальным предложением легко. Для этого необходимо оформить корпоративные карты Mastercard, заполнить форму регистрации на сайте провайдера, и специальное предложение будет активировано автоматически. В денежном выражении выгода может превысить 10 тысяч рублей.

"Манго Телеком" присоединилась к программе Mastercard Бизнес-Бонус в июне 2018 года, и стала одним из 13 первых партнеров вместе с другими компаниями, лидерами в своих секторах, предоставляющими услуги B2B — "Лабораторией Касперского", DHL, Phillips, Simple, сервисом "Кнопка" и другими. Предприниматели могут оптимизировать ежедневные расходы компании на бухгалтерию, услуги для офиса, транспорт и путешествия.

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