«День М» стал одним из главных летних праздников Владивостока

День молодежи во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Программа, начавшаяся ранним утром на Спортивной набережной, завершилась затемно (ВИДЕО)

26 июня, PrimaMedia. "День М", как во Владивостоке назвали День молодежи, год от года становится все более масштабным городским праздником. В этот раз, 23 июня, начавшись с 8 часов утра спортивным занятием по йоге, череда праздничных мероприятий завершилась лишь в 22 часа, сообщает ИА PrimaMedia.

Основные площадки "Дня М" работали в районе набережной Спортивной гавани и улицы Пограничной.

"Йога Утро" на деревянных настилах у воды открыло новый сезон уличных занятий, присоединиться к которым может каждый. Любителей йоги во Владивостоке достаточно – только на показательное занятие тренеры собрали более 15 человек.

В полдень рядом с фонтаном начала свою работу площадка "Семейная", ориентированная на семьи с детьми. Малышей и взрослых развлекали аниматоры в медвежьих костюмах, "фокусники" с азот-крио-шоу, танцоры и вокалисты.

Выше амфитеатра Спортивной набережной была организована выставка актуальной уличной моды и искусства. На пешеходной зоне от улицы Пограничной до фонтана на набережной до 20 часов был открыт международный выставочный проект "Фотосушка", где каждый мог взять на память понравившуюся фотографию, обменяв ее на собственную.

Предприниматели Владивостока обеспечили работу фудкорта и сувенирных точек на протяжении всего дня. Для любителей компьютерных и настольных игр была организована "Киберзона". В середине дня молодые музыкальные группы отыграли полноценный электрический концерт. В шатре напротив фонтана желающие могли посетить бесплатные мастер-классы по азиатской кухне. Неподалеку проходило шоу интеллектуальных стендапов о прочитанных книгах "Кот Бродского". Ближе к вечеру, с 19:30 до 21:30 здесь же молодые поэты представили свою новую программу, пригласив каждого, кто готов прочитать свои стихи, к "открытому микрофону".

Также в программу праздника уместились турнир КВН, стендап-шоу с участниками "Камеди баттл", вручение премии "Молодежный вектор" и вечерний концерт творческих коллективов города, хэдлайнером которого стал участник проекта "Песни" на телеканале ТНТ Максим Анисимов (Максим Свобода).

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.