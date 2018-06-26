Звезды эстрады и "Улицы Дальнего Востока": стала известна культурная программа ВЭФа. Фото: ИА PrimaMedia
ВЭФ-2018

Звезды эстрады и «Улицы Дальнего Востока»: стала известна культурная программа IV ВЭФ

Праздничные мероприятия пройдут на острове Русский и в центре Владивостока

26 июня, PrimaMedia. Концепцию культурной программы Восточного экономического форума представили в Приморье. Обширная культурная программа ждет жителей и гостей Приморского края на острове Русский и в центре Владивостока в рамках форума, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как рассказали в краевом департаменте культуры, ежегодно проходят концерты, спектакли и выставки, а также концертные программы на открытых площадках на территории кампуса ДВФУ на острове Русский и на материковой части Владивостока.

Кроме того, жители и гости города смогут посетить выставку "Улица Дальнего Востока", где ознакомятся с лучшими достижениями, культурой и традициями всех девяти дальневосточных субъектов и других территорий.

В этом году главная "материковая" сцена расположится на набережной Спортивной гавани. На этой площадке концерты для всех желающих будут проходить с 12 по 16 сентября.

"С 12 по 14 сентября в вечернее время с 18.00 на кампусе ДВФУ будут организованы трехчасовые концертные программы с участием творческих коллективов Дальнего Востока", – отмечают в краевом департаменте культуры.

15 сентября с 16.00 до 17.00 для приморцев и гостей города запланирован концерт с участием одной из популярных групп Владивостока Coin, а с 18.00 до 20.00 – концерт Эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии под управлением Дмитрия Бутенко с солистами.

16 сентября с 16.00 до 17.00 выступит Камерный квартет Приморской краевой филармонии, с 18.00 до 20.00 –Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением Заслуженного артиста России Анатолия Смирнова с солистами.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. Участие в мероприятии уже подтвердили представители около 20 иностранных государств.

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