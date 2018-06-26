Организация кластеров во Владивостоке — объективная неизбежность

Сергей Павленко. Фото: страница С. Павленко в социальной сети Fb https://www.facebook.com/sergej.pavlenko.7

Здесь кластеры могут вырасти в области машино— и приборостроения, а также на базе специализаций ДВФУ

26 июня, PrimaMedia. В последнее время понятие "кластер" используется все чаще. При этом достаточно очевидно, что четкого понятия о том, что такое кластеры и зачем они нужны, многие руководители бизнеса и институтов развития не имеют. Каждый понимает под ними то, что ему удобнее. Мы слышим о разработке концепции и реализации кластеров в рыбном хозяйстве, в нефтегазохимии, в информационной-коммуникационных технологиях, в судостроении, в туризме. Давайте посмотри, что происходит в России в этой области? ИА PrimaMedia публикует мнение консультанта Сергея Павленко по этому вопросу.

Начнем с общего понятия "кластер". Что такое кластерный подход? Как мы знаем, любой вид деятельности требует некоторой пространственной организации. Нужна инфраструктура, система коммуникаций, плотность взаимодействия. Эффективность экономической деятельности зависит от ее плотности. Этот эффект и приводит к уплотнению схожих бизнесов, как например, в Пусане. Если плотность деятельности на территории низкая, то и эффективность инфраструктуры для каждого участника тоже низкая. А если высокая, инфраструктурные издержки те же, но они поделены между большим числом пользователей, и для каждого это становится более выгодно. Это имеет особенно большой эффект для территорий недоосвоенного Дальнего Востока.

Суть кластерного подхода в том, что-бы относиться к развитию территории с позиций выстраивания на ней максимально высокой плотности деятельности и максимально длинной цепочки добавленной стоимости. Зачем? Чтобы максимизировать экономический эффект и прибыль, которая остается на этой территории и идет на развитие кадров, инфраструктуры, условий и качества жизни.

Говоря о кластерном подходе, зачастую различают два типа кластеров: монопроизводственный и диверсифицированный. Первый тип был характерен для XX века. Это линейный кластер, одна технологическая цепочка. В качестве примера крупнейший эксперт по развитию Петр Щедровицкий иногда приводит обработку леса. Если вы обрабатываете лес, то у вас есть научно-исследовательский институт, который занимается выведением современных пород леса, высаживание, вырубка этого леса, переработка для какого-то конкретного производства. И еще желательно, чтобы был образовательный институт для подготовки специалистов в этой сфере и, например, какая-нибудь компания по дизайну мебели, к примеру. Вот вы и собрали линейный кластер. Фактически тот уровень задач, который сегодня решается в подобных кластерах, это лидерство по издержкам.

Основная задача – максимальная концентрация, достижение за счет этого экономии и получение, соответственно, эффекта от оптимизации. Такие кластеры особенно хорошо работают на масштабных, глобальных рынках, потому что за счет компактности размещения, концентрации специалистов и технологий в одном месте, за счет экономии на инфраструктурных издержках они могут давать большие объемы продукции.

Такие монопроизводственные кластеры в России уже существуют и успешной действуют в Татарстане (нефтепереработка), в Сибири (регионы глубокой лесопереработки).

Второй тип – диверсифицированный кластер. Здесь эффект возникает не за счет хорошо организованной линейной цепочки, а за счет переброски технологий и решений, идей, знаний из одних технологических цепочек в другие, соседние области. Новшество, зарекомендовавшее себя в одной области, будучи перенесено в другую, может создать совершенно неожиданный и очень серьезный эффект.

Во Владивостоке такие кластеры могут вырасти в области машино— и приборостроения, а также на базе специализаций ДВФУ.

Примеры в России — кластер машиностроения Санкт-Петербурга, создающийся кластер информационнно-коммуникацинных технологий Татарстана.

При этом стоит иметь в виду следующее: у крупного города всегда есть преимущества для создания кластеров, особенно диверсифицированного вида. Много людей, которые занимаются разным, много учебных заведений, большое число международных конференций, посещаемых иностранными специалистами, крупных компаний, которые создают свои представительства. То есть – разнообразие. Поэтому, безусловно, Санкт-Петербург или иные крупные города по разным причинам имеют целый ряд преимуществ по сравнению с относительно небольшим городом, где плотность и разнообразие всегда будут меньше.

Но суть кластера не в его размере, а в том, что он имеет потенциал к разнообразию и каким-то неожиданным решениям. Внимание органов государства, отвечающих за развитие, стимулирование развития промышленности помогут сгладить это отставание.

Во Владивостоке действует крупный инновационный федеральный университет, имеется возможность продавать продукцию на мировые экспортные рынки, налицо интерес зарубежных компаний к партнерству. Институты Академии наук имеют продвинутые разработки, в том числе в областях исторической специализации региона. Город обладает существенными преимуществами и высокой привлекательностью по сравнению с другими городами Дальнего Востока и Сибири, и организация кластеров у нас — объективная неизбежность.

Сергей Павленко, консультант, (с использованием материалов журнала "Новые возможности", интервью с Петром Щедровицким).