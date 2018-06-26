"Умер, еще вопросы есть?": русских врачей собираются научить вежливости

Эксперимент стартовал в Москве

26 июня, PrimaMedia. Курсы врачебной этики начнут работать в Москве этой осенью. Первыми обучение в тестовом режиме пройдут работники НИИ Склифосовского. Если практика оправдает себя, азы вежливости будут осваивать в принудительном порядке работники всех больниц, чтобы не возникло дисскредитирующих врачей случаев, передает ИА PrimaMedia.



Некоторые жалобы пациентов больше напоминают анекдоты, правда далеко не всегда смешные. Вот пример, история, опубликованная в газете "Московский комсомолец". Мужчину госпитализировали реанимацию зеленоградской больницы, его супругу врачи попросили уехать домой. Узнать о состоянии мужа по телефону женщина не смогла, на том конце провода у нее уточнили в какой именно реанимации находится пациент. "Я не знаю", — растерялась родственница. "Ну и я не знаю", — ответила медсестра и положила трубку. Рассказали о самочувствии мужа женщине только на следующий день. Слова подобрали подходящие: "Умер, еще вопросы есть?"

Первыми на учебу в центр корпоративного развития департамента здравоохранения отправятся завотделением скорой помощи, доктора, медсестры и администраторы НИИ Склифосовского. Не более 15 человек в группе, чтобы лучше усвоить материал.

Занятия для них будут вести психологи. Курс рассчитан на три дня по восемь часов. Научат медиков основам: как успокоить пациента, какие слова могут вызвать у него негативную реакцию — волнение или страх.

Чтобы усмирить врачей в период патовой ситуации, преподнесут лекарям и искусство дыхательных упражнений. Есть в программе блок по изучению методики рефрейминга и развития позитивного мышления.

Эксперимент над НИИ продлится до конца года. В его же рамках в приемном отделении больницы появятся информационные стенды и единая навигация. Это позволит людям лучше ориентироваться в больнице. Если нововведения оправдают себя, обучение пройдут все медики Москвы, а затем, вероятно, и России.