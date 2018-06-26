«Примсоцбанк» снизил ставки по бизнес-кредитам после выхода российской сборной в плей-офф

Все клиенты банка, получившие одобрение по кредиту в период с 18 июня по 16 июля 2018 года, могут воспользоваться скидкой

26 июня, PrimaMedia. "Примсоцбанк" снизил на 1 п.п. ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса в рамках акции #усынадежды. Причиной снижения стал выход сборной России в плей-офф Чемпионата Мира по футболу. Все клиенты банка, получившие одобрение по кредиту в период с 18 июня по 16 июля 2018 года, могут воспользоваться скидкой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Наша сборная вышла в плей-офф, а значит пришла пора первого снижения ставок в рамках акции, — рассказал начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Алексей Пастухов. — В июле начнутся новые игры. Мы надеемся на серьёзное продвижение команды в турнирной таблице".

На сегодняшний день действует льгота в 1 процентный пункт от стандартной ставки. Далее скидка будет увеличиваться на 0.5 п.п. с выходом в каждый следующий этап. Льгота по кредиту составит 1,5, 2 и 2,5 пунктов в случае выхода в четвертьфинал, полуфинал и финал турнира. В случае победы сборной в Чемпионате клиентов будет ждать снижение на 3 п.п.

Акция действует на продукты по программам кредитования малого и среднего бизнеса, одобренные в период действия акции и выданные на срок не более 3 лет в форме срочных кредитов, невозобновляемых и возобновляемых кредитный линий.

Подробную информацию об акции и продуктах для малого и среднего бизнеса можно узнать в офисах или на сайте банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.