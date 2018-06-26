Проект тропы «Берег здоровья» во Владивостоке представят на всероссийском конкурсе

Берег здоровья. Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Еще в одной номинации победил проект благоустройства сквера между набережной цесаревича и ул. Светланской

26 июня, PrimaMedia. Лучшие практики благоустройства выбрали в Приморье. Победителями в двух номинациях стали проект тропы "Берег здоровья" и проект благоустройства владивостокской территории между набережной цесаревича и ул. Светланской. Они представят приморский регион на всероссийском конкурсе региональных дизайн-проектов в рамках партпроекта "Городская среда", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

С мая по июнь общественные советы федерального партийного проекта "Городская среда" в субъектах Российской Федерации при помощи привлеченных экспертов проводили отбор дизайн-проектов общественных пространств, которые были утверждены для реализации в 2018 году.

Отбор проходил в трех номинациях: "Площадь", "Сквер" и "Набережная". Регионы должны были представить по одному проекту по каждой позиции.

Как сказал координатор партийного проекта "Городская среда" в Приморье, зампредседателя Законодательного собрания края Сергей Кузьменко, программа благоустройства, рассчитанная до 2022 года, реализуется по всей стране уже второй год.

"Проведение конкурса по отбору лучших региональных практик позволяет регионам обменяться опытом в направлении формирования комфортной городской среды и почерпнуть для себя интересные идеи на будущее", — отметил депутат.

В Приморском крае общественный совет по реализации партпроекта "Городская среда" также оценивал региональные практики по благоустройству городской среды в текущем году. По итогам отбора из 52 дизайн-проектов общественных пространств в 45 муниципальных образованиях региона были выбраны три лучших.

По словам сопредседателя Общественного совета Майи Шалуновой, членам конкурсной комиссии, в состав которой вошли признанные эксперты в области архитектуры и дизайна, определить победителей было непросто.

"Теперь лучшие дизайн-проекты, выявленные в Приморском крае, будут представлять наш регион на всероссийском конкурсе региональных практик в рамках партпроекта "Городская среда", — подчеркнула Шалунова.



Благоустройство сквера во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

В номинации "Площадь" победу в региональном конкурсе одержал дизайн-проект центральной площади села Тавричанка Надеждинского района. Первое место в номинации "Сквер" досталось владивостокской территории между набережной цесаревича и ул. Светланской (включая территории сквера им. Адмирала Невельского, сквера им. А.С. Пушкина, Матросского сквера). А безусловным победителем в номинации "Набережная" стал проект "Пешеходная тропа "Берег здоровья" во Владивостоке.