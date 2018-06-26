"Восточный Порт" в Находке запустит новое пылеуборочное оборудование. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

«Восточный Порт» в Находке запустит новое пылеуборочное оборудование

Техника стоимостью 37 млн рублей приобретена в рамках реализации комплекса природоохранных мероприятий

26 июня, PrimaMedia. Две новые подметально-уборочные машины вакуумного типа, предназначенные для работы на территории угольного терминала, прибыли в крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Техника стоимостью 37 млн рублей приобретена в рамках реализации комплекса природоохранных мероприятий дополнительно к действующей вакуумной пылеуборочной машине Sibilia. Поставщиком нового оборудования является российская компания "КОЛУМАН РУС".

"Восточный Порт" разработал и реализует план дополнительных природоохранных мероприятий по поэтапному внедрению наилучших доступных технологий перевалки угля. До 2021 года портовый холдинг направит на реализацию комплекса природоохранных мероприятий более 1 млрд рублей. Комплекс мер предусматривает модернизацию и установку дополнительного технологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению.

"Восточный Порт" в Находке запустит новое пылеуборочное оборудование

"Восточный Порт" в Находке запустит новое пылеуборочное оборудование. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Собственная аккредитованная лаборатория продолжит регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля.

Комплекс природоохранных мер стивидорной компании отвечает соглашениям об обеспечении благоприятных экологических условий при перевалке угля, заключенных с Росморречфлотом, Росприроднадзором, Росгидрометом и администрациями Приморского края и Находкинского городского округа в марте и мае 2018 года.

АО "Восточный Порт" является первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

За период с 2012 по 2017 годы ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций.

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