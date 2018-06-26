Дети. Фото: Евгения Маркелова, ИА EAOMedia

Приморская «Крепкая семья» решает вопросы летней занятости детей

Предложено создавать в регионе трудовые лагеря по типу «добрых советских», в которых школьники бы и оздоравливались, и работали
Проблема занятости детей в летнее время в Приморье до конца не решена. Число оздоровительных летних лагерей за городом с каждым годом снижается, из 630 мест детского отдыха в крае порядка 500 лагерей дневного пребывания. Кроме того, цена путевки в загородный лагерь по-прежнему высока. О том, как преодолеть эту тенденцию, говорили члены общественного совета проекта "Единая Россия" "Крепкая семья", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе службе партии.

"Вопрос занятости детей в летнее время стоит очень остро. Вопрос ценообразования, даже при условии компенсации из краевого бюджета части родительских трат, не решает проблем многодетных семей", — сказал руководитель партпроекта, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис.

Он заметил, что проблему могла бы решить трудовая занятость подростков, тем более что такой запрос среди них есть, как и существуют предприятия, готовые трудоустроить несовершеннолетних в летний период. "Не хватает информации – какие предприятия могут трудоустроить детей", — посетовал депутат.

На самом деле такие предприятия известны. Дети работают, получают зарплату. Проблема в том, что такие производства наперечет. Возможно, есть смысл создавать трудовые лагеря по типу "добрых советских", в которых школьники бы и оздоравливались, и работали, и получали деньги за свой труд.

Участники совещания сошлись во мнении, что проблему занятости детей в летнее время нужно решать комплексно. Лагеря нужны разные: чисто оздоровительные, профильные, смешанного типа (с возможностью трудоустройства и оплаты за детских труд).

"Давайте подумаем. У нас 11 млн рублей бюджетных средств заложено на трудоустройство молодежи в этом году", — предложила директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева. Она заметила, что особое внимание необходимо уделить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и из малоимущих семей.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Инфраструктуру и жильё для работников ССК «Звезда» построят в ТОР «Большой Камень»

30 мая, 14:00

Картина дня

Мэр Владивостока объяснил принципы реформирования рынка уличной торговли

25 июня, 15:10

ДЦСС и ДВЗ "Звезда" в Приморье лишились руководителя

25 июня, 18:20

Алые паруса по-приморски: что нужно знать о празднике "Крылья Востока"

25 июня, 14:15

Экс-главу Уссурийска миновала уголовная ответственность за хищения

11:20

«Вот теперь узнаю наших»: как Приморье встретило первый проигрыш сборной России в ЧМ-2018

25 июня, 12:15

По нашумевшей "голой" инсталляции в приморской филармонии проводится проверка - Межонов
Дальнегорск дал старт серии забегов фонда Владимира Николаева
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia