Приморская «Крепкая семья» решает вопросы летней занятости детей

Дети. Фото: Евгения Маркелова, ИА EAOMedia

Предложено создавать в регионе трудовые лагеря по типу «добрых советских», в которых школьники бы и оздоравливались, и работали

Проблема занятости детей в летнее время в Приморье до конца не решена. Число оздоровительных летних лагерей за городом с каждым годом снижается, из 630 мест детского отдыха в крае порядка 500 лагерей дневного пребывания. Кроме того, цена путевки в загородный лагерь по-прежнему высока. О том, как преодолеть эту тенденцию, говорили члены общественного совета проекта "Единая Россия" "Крепкая семья", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе службе партии.

"Вопрос занятости детей в летнее время стоит очень остро. Вопрос ценообразования, даже при условии компенсации из краевого бюджета части родительских трат, не решает проблем многодетных семей", — сказал руководитель партпроекта, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис.

Он заметил, что проблему могла бы решить трудовая занятость подростков, тем более что такой запрос среди них есть, как и существуют предприятия, готовые трудоустроить несовершеннолетних в летний период. "Не хватает информации – какие предприятия могут трудоустроить детей", — посетовал депутат.

На самом деле такие предприятия известны. Дети работают, получают зарплату. Проблема в том, что такие производства наперечет. Возможно, есть смысл создавать трудовые лагеря по типу "добрых советских", в которых школьники бы и оздоравливались, и работали, и получали деньги за свой труд.

Участники совещания сошлись во мнении, что проблему занятости детей в летнее время нужно решать комплексно. Лагеря нужны разные: чисто оздоровительные, профильные, смешанного типа (с возможностью трудоустройства и оплаты за детских труд).

"Давайте подумаем. У нас 11 млн рублей бюджетных средств заложено на трудоустройство молодежи в этом году", — предложила директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева. Она заметила, что особое внимание необходимо уделить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и из малоимущих семей.