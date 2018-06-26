Автомобилисты жалуются на мост по дороге в Находку, который превращается в труху. Фото: скрин с youtube

Автомобилисты жалуются на мост по дороге в Находку, который превращается в труху

Новый мостовый переход обещают закончить только к концу 2018 года (ВИДЕО)

26 июня, PrimaMedia. Автомобилисты недовольны состоянием временного моста через реку Литовка на дороге Артем–Находка–порт Восточный в Приморском крае. По их словам, поверхностный слой мостового перехода, который преимущественно состоит из досок, в буквальном смысле превращается в труху, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, аварийный мост через реку Литовка обрушился 23 февраля 2016 года прямо под колесами грузовика, едва успевшего перемахнуть на другую сторону. Дорога по мосту — это основной путь как в сторону Находки, так и из нее. После происшествия переправу удалось наладить не сразу, и жители Находкинского городского округа даже собирали подписи под петицией, взывая к активности властей. Весной 2016 года временный разборный автомобильный мост, наконец, построили специалисты мостового батальона Восточного военного округа. Сейчас автомобили проезжают именно по нему.

Отметим, что ширина проезжей части временного мостового сооружения составляет 7 метров, длина – 150, Грузоподъемность – до 60 тонн.

Рухнувший мост в Новолитовске – один из аварийных объектов края, на его демонтаж и строительство нового сооружения в бюджете региона предусмотрено более 250 млн рублей. Весной этого года строители приступили к работам.

Отметим, что мост через реку Литовка будет иметь две полосы для движения шириной по пять метров. Длина моста с подходами составит 760 метров, непосредственно мостового перехода – 144 метра.

Строительство моста через реку Литовка на дороге Артем–Находка–порт Восточный обещают завершить до конца 2018 года.

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