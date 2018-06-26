Пострадавших от наводнений освободят от уплаты пошлин. Фото: ИА PrimaMedia

Утраченные в результате катастрофы документы переоформят бесплатно

26 июня, PrimaMedia. Россиян освободят от уплаты госпошлины за восстановление документов, если они были утрачены или пришли в негодность из-за чрезвычайной ситуации — например, в результате наводнения или взрыва газа. Такие поправки в Налоговый кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Пока восстановление всех необходимых документов обходится пострадавшим в несколько тысяч рублей. По мнению разработчиков и экспертов, это — непосильное бремя для людей, лишившихся имущества, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Сейчас граждане освобождены от уплаты госпошлины только за восстановление российского паспорта, утраченного в результате ЧС. Чрезвычайными ситуациями признаются, например, взрыв газа в жилом доме, падение самолета, наводнение или землетрясение. Однако после таких случаев в негодность, как правило, приходят не только гражданские паспорта, но документы на машину и недвижимость, водительские права, свидетельства о браке и рождении детей, загранпаспорта. Пошлины за их оформление составляют от 350 до 3500 рублей, а восстановление полного комплекта документов на семью может обойтись в сумму порядка 10 тысяч рублей и более.

— Эти документы по закону нужно восстанавливать за деньги, а люди и так находятся в трудной материальной ситуации, — отметил в беседе с "Известиями" разработчик поправок первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, поводом для разработки законопроекта стал случай с обрушением подъезда в Ижевске из-за взрыва бытового газа осенью 2017 года. После этого пострадавшие и уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников предложили законодательно решить вопрос с госпошлинами.

По данным МЧС, за девять месяцев 2017 года в России было зафиксировано 117 техногенных чрезвычайных ситуаций и 44 природные чрезвычайные ситуации, общее число пострадавших превысило 13,8 тысяч человек.

В правительстве концептуально поддержали инициативу, но предложили отсрочить вступление документа в силу, так как это потребует изменения доходных статей бюджета. Его сроки, по словам Андрея Исаева, будут обсуждаться с кабмином. Первое чтение законопроекта пройдет до конца весенней сессии, полагает депутат.

Понятие чрезвычайной ситуации — юридический термин, под которым понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы или бедствия, которые могут повлечь за собой жертвы или значительный ущерб. Такие случаи, как, например, залив или возгорание квартиры, не будут считаться ЧС, отметил он, — в подобных ситуациях траты на восстановление документов должен компенсировать виновник происшествия. В то же время большой пожар в многоквартирном доме могут признать чрезвычайной ситуацией, так как здесь возможна прямая угроза жизни многих людей, заключил эксперт.