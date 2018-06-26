Дорогу на Пушкинской перекроют на полтора месяца из-за капитального ремонта дороги

Ремонтные работы. Фото: ИА PrimaMedia

Объезд будет осуществляться по Капитана Шефнера, Светланской и Баневура (КАРТА)

26 июня, PrimaMedia. Движение и парковка для автомобилей будут ограничены в районе ул. Пушкинская, 52, во Владивостоке с 15 июля по 25 августа. На этом участке будет проходить капитальный ремонт дороги. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

"Временно ограничить движение и парковку транспортных средств при проведении капитального ремонта автомобильной дороги с 15 июля до 25 августа на участке автомобильной дороги по улице Пушкинская в районе дома № 52. Осуществление объезда по улицам: Пушкинская, Капитана Шефнера, Светланская, Баневура", — говорится в постановлении мэрии.