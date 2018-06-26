Происшествия. 14:30

Инспекторы окружного управления Ространснадзора пойдут по суд за хищения у перевозчиков

В результате мошеннических действий в общей сложности злоумышленники получили более 350 тысяч рублей

26 июня, PrimaMedia. Два госинспектора отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора предстанут перед судом по обвинению в совершении мошеннических действий в отношении автоперевозчиков Уссурийска и Находки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По версии следствия, фигуранты, используя свое служебное положение, путем обмана автоперевозчиков в городах Уссурийск и Находка, похитили денежные средства компаний за якобы их исключение из плана проверок ведомством.

Они обвиняются по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

При этом в силу своего должностного положения они достоверно знали, что в их полномочия не входит исключение объектов транспортной инфраструктуры из плана проверок УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора. В результате мошеннических действий в общей сложности злоумышленники получили более 350 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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