Автобусы во Владивостоке могут ходить до полуночи на День города

Автобус. Фото: ИА PrimaMedia

Мэрия рекомендовала автоперевозчикам продлить работу общественного транспорта на праздник

26 июня, PrimaMedia. Автотранспортным предприятиям Владивостока рекомендовано в субботу, 30 июня, продлить работу автобусов до полуночи. Как сообщили в управлении транспорта администрации краевого центра, это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С таким обращением к руководителям компаний-перевозчиков администрация Владивостока обращается ежегодно. В первую очередь речь идет о маршрутах, которые пролегают через центр города. Большинство предприятий идут навстречу рекомендациям и продлевают работу автобусов, чтобы горожане и многочисленные гости краевого центра после праздничных гуляний могли вовремя вернуться домой.