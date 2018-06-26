На месте обрушившегося моста в Приморье организовали лодочную переправу

Аварийный мост через реку Маревка. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Торги на проектирование нового мостового сооружения объявят в начале июля

26 июня, PrimaMedia. Аварийный мост через реку Маревка в Красноармейском районе Приморья полностью закрыли для пешеходного и транспортного движения. Чтобы обеспечить жителям близлежащих сел Измайлиха и Метеоритный возможность добираться до районного центра и обратно наиболее коротким путем, рядом с поврежденной конструкцией организуют лодочную переправу. Торги на проектирование нового моста муниципалитет объявит в начале июля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как пояснили в администрации муниципалитета, причиной обрушения моста стало нарушение жителями поселков запрета на проезд по мосту. Там отметили, что люди самовольно убрали соответствующие знаки и продолжили движение по нему.

Для решения проблемы на место отправились представители районной администрации, специалисты Примавтодора и территориального отделения ГУ МЧС России по Приморскому краю. Специалисты проведут обследование и представят несколько новых решений, которые позволят восстановить временное движение через реку, пока не будет построен новый мост.

Ранее рассматривались варианты строительства объезда рядом с аварийным мостом, использования понтонного сооружения или паромной переправы.

"Пока решение окончательно не будет принято, мы в качестве временной меры организуем лодочную переправу, чтобы обеспечить людям возможность добираться до райцентра и обратно наиболее коротким путем", – подчеркнула глава Красноармейского района.

Напомним, мост через реку Маревка, соединяющий поселки Измайлиха и Метеоритный с районным центром, просел на минувших выходных. По словам местной администрации, конструкция протяженностью 60 метров последний раз ремонтировалась в 2003 году.