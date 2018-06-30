Дороги к райским уголкам Приморья: не каждая «королла» долетит

Дороги Хасанщины. Фото: ИА PrimaMedia

Обзор ИА PrimaMedia посвящен состоянию автомобильных дорог к популярным местам отдыха

30 июня, PrimaMedia. С открытием купального сезона тысячи отдыхающих устремляются к заповедным уголкам и чистым бухтам, которых вдоль южного и восточного побережья Приморья великое множество. Однако на пути туристов могут подстерегать разнообразные транспортные затруднения. Впрочем, путешественники заметят и приятные свидетельства заботы об их дорожном комфорте. О том, что сулят приморские дороги целеустремленным пляжникам, предупреждает ИА PrimaMedia.

Пляжи Хасанского района

Что касается дороги от Раздольного до самого поворота на Андреевку, ее активно ремонтировали весной — причем, не только в местах, повреждённых прошлогодним наводнением. Сейчас, по свидетельству автомобилистов, ее состояние намного лучше, чем год назад. "Примавтодор", отвечающий за участок от Славянки до Зарубино, постепенно латает ямы на 82-м километре трассы и будет продолжать это делать в течение всего летнего сезона. В связи с этим водителям, держащим курс к Рязановке, Зарубино и заливу Посьета, следует помнить о доступном способе обеспечения безопасности: максимальном снижении скорости.

Жемчужиной Хасанского района считаются пляжи Андреевки и соседнего курортного поселка Витязь, отделенного от Андреевки сопкой. Хотя между двумя населенными пунктами всего 9 километров, проехать их за 10 минут никак не получится: грунтовка петляет по сопке, то взбираясь в кручу, то резко спускаясь, и изобилует рытвинами и мелкими камешками. Интернет-сервисы дают на преодоление этих девяти километров 30 минут, но фактически дорога от Андреевки может занимать до двух часов – если ехать на автомобиле с низким клиренсом и стремиться избежать ударов "брюхом" по неровностям. К началу купального сезона здесь запускают грейдер, после его работы проходимость грунтовки повышается. Однако дожди постепенно делают свое дело – и к осени дорога, ведущая в бухту Витязь, вновь становится испытанием для нервов водителей. Туристы стремятся в Витязь, чтобы увидеть затонувшие зверопромысловые шхуны, живописные останки которых торчат из воды в непосредственной близости от берега.



Дорога к Витязю. Фото: ИА PrimaMedia

Пляжи под Находкой

Находкинская трасса, приводившая в 2017 году автомобилистов в уныние, к новому сезону приобрела совершенно иной вид. Теперь по ней можно ехать без страха, хотя ямочный ремонт продолжается. Проблему представляет и временный мост под Новолитовском, который постепенно ветшает. Сейчас рядом с ним возводится капитальный мост, и как только он будет готов, отслужившее временное сооружение разберут. Есть по пути еще несколько проблемных мостов, где сделаны объезды — в Смоляниново и Домашлино.

Проблемным остается участок в районе Петровки, где строится развязка с новой трассой. "Объездной" участок в плохом состоянии. Но все же главная проблема этой трассы — плотный трафик. В теплые выходные водителей ждут пробки в обе стороны. Особенно проблемными являются село Шкотово и поселок Артемовский.

Трасса Артем - Находка. Фото: ИА PrimaMedia Трасса Артем - Находка. Фото: ИА PrimaMedia Трасса Артем - Находка. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Одной из лучших для пляжного отдыха в Приморском крае считается находкинская бухта Триозерье. Ее большой белоснежно-песчаный пляж тянется примерно на полтора километра и с двух сторон закрыт скалами. Из-за того, что бухта открытая, вода в ней всегда холоднее, чем на других пляжах Приморья, но это не отпугивает отдыхающих, поскольку их манит другое достоинство Триозерья – кристально чистая бирюзовая вода. Бухта получила название из-за расположенных рядом с пляжем трех пресноводных озер. Путешественники, обменивающиеся опытом на туристическом портале "Иди Лесом", в прошлом году называли одним из минусов дороги на Триозерье последние десять километров до бухты: грунтовка состояла сплошь из ям и ухабов, преодолеть которые даже на проходимом джипе было непросто. Со временем грунтовку укатали, и по свидетельству путешественников, побывавших в этих местах в июне 2018 года, проехать по ней можно на любом автомобиле. Однако автомобилисты выражают сомнения, что песчаник грунтовки способен выдержать сильный дождь, если таковой случится.

Лазовский район

Значительный грунтовый участок дороги до поселка Лазо, где расположена администрация Лазовского заповедника, заасфальтировали год назад, и теперь она позволяет сократит время пути до северо-восточных пляжей Приморья. Однако грунтовые участки в районе Лазовского перевала остаются, и они довольно сложные — встречаются острые камни. Примерно такая же дорога — порядка 80 км грунтовки — от Лазо до побережья. К тому же, на пути следования есть несколько проблемных мостов. Но автомобильный трафик здесь традиционно не слишком плотный.

Дорога Лазо - Киевка, аварийный мост. Фото: ИА PrimaMedia Дорога Лазо - Киевка, аварийный мост. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Северные бухты Приморья

Многие путешественники стремятся к диким берегам не столько ради возможности искупаться в чистой морской воде, сколько ради удивительных пейзажей. Чем севернее забираться по карте побережья Приморья, тем холоднее будет вода в бухтах, величественнее картины дикой природы и меньше отдыхающих. Дорога Осиновка — Рудная пристань тоже стала в этом году объектом интенсивного ремонта и постепенно выравнивается.

По отзывам туристов, добраться до местных живописных бухт несложно. В последние годы среди туристов все популярнее бухты Зеркальная, Дубовая, побережье Рудной Пристани. Хоть море и холодное, многих притягивают кекуры причудливых форм и относительная безлюдность.

Один только минус — ехать ну очень далеко. Если это не проблема — смело в путь!

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.