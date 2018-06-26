Туристы. Фото: ИА PrimaMedia

Электронная база туристов может появиться в России

Это позволит разработать единую методику подсчета путешественников

26 июня, PrimaMedia. В России планируют создать единую систему подсчета туристов. Сейчас Росстат, Минкультуры и Ростуризм используют разные методики. Из-за этого данные расходятся, и в заблуждение вводятся потенциальные инвесторы, которые хотят вложиться в индустрию гостеприимства, считают в техническом комитете Росстандарта. Там предлагают создать электронную базу туристов. Для того чтобы ее вести, придется брать согласие на обработку персональных данных у каждого вояжера, отмечают эксперты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

База поможет понять, сколько человек посетило тот или иной регион и сколько ночей там провели гости. Ее не заменит сбор данных из отелей — в этом случае турист, ночевавший в двух городах одного региона, будет посчитан как два человека.

Предложенная методика не учитывает туристов, которые останавливаются в частном секторе. А их практически столько же, сколько и постояльцев гостиниц, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Поэтому систему стоит доработать, полагает он.

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