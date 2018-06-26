Андрей Хапочкин: общественные инициативы сахалинцев помогут нашим городам стать красивее

В скверах и дворах Южно-Сахалинска появились первые объекты малой архитектурой формы. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

В скверах и дворах Южно-Сахалинска появились первые объекты малой архитектурой формы (ФОТО)

26 июня, PrimaMedia. Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, который также является секретарем Сахалинского регионального отделения партии "Единая Россия", инициировал в рамках партийного проекта "Городская среда" установку малых городских архитектурных форм во дворах Южно-Сахалинска, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу думы.

В качестве эксперимента был выбран обустроенный сквер, расположенный между домами 278 и 278А по улице Комсомольская областного центра. После недавнего капитального ремонта сквер, проект которого был разработан вместе с жителями двора, кардинально преобразился, став местом притяжения для обитателей всех близлежащих домов.

В минувшие выходные на территории сквера появились новые объекты, так называемые малые городские архитектурные формы – унесенный ветром зонтик с цветами и композиция "собака на газоне", напоминающая владельцам домашних животных о необходимости контроля за своими питомцами, которые придали скверу дополнительный шарм. По мнению жителей двора, эти объекты украсили двор и их надо теперь оберегать также, как и расположенные по соседству детские и спортивные площадки.

В скверах и дворах Южно-Сахалинска появились первые объекты малой архитектурой формы. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы В скверах и дворах Южно-Сахалинска появились первые объекты малой архитектурой формы. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы В скверах и дворах Южно-Сахалинска появились первые объекты малой архитектурой формы. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы В скверах и дворах Южно-Сахалинска появились первые объекты малой архитектурой формы. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы В скверах и дворах Южно-Сахалинска появились первые объекты малой архитектурой формы. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы В скверах и дворах Южно-Сахалинска появились первые объекты малой архитектурой формы. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы В скверах и дворах Южно-Сахалинска появились первые объекты малой архитектурой формы. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы В скверах и дворах Южно-Сахалинска появились первые объекты малой архитектурой формы. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы 1 / 8

По словам Андрея Хапочкина, добровольные работы по декоративному оформлению сквера были проведены совместно с художниками "ArtSAKHALIN", имеющими опыт по раскраске фасадов в селе Дальнее, мастерами-ремесленниками компании "Кузнечный Двор", а также сотрудниками УК ЖЭУ-9, которые сделали необходимые углубления в грунте, помогли с бетоном и песком. При этом на изготовление и установку этих форм не было потрачено ни одного бюджетного рубля. Все работы выполнены за средства инициаторов проекта с помощью их же сил. Например, зонтик с цветами – это работа кузнецов, а эскиз "Собакен" изготовлен группой "ArtSAKHALIN".

— Сейчас готовятся новые эскизы уличных архитектурных форм. Безусловно, такие общественные инициативы горожан и стремление людей к красоте мы должны всемерно поддерживать, — считает Андрей Хапочкин. – Они помогут стать нашим городам красивее.

— Мне бы очень хотелось, чтобы таких объектов было больше в наших дворах, — считает Марина Пузик, представляющая группу художников "ArtSAKHALIN". — Мы и фасады домов разрисовываем с той же самой целью – хочется, чтобы наш город был не серым, а был светлее и веселее, чтобы жителям приятно было в нем жить. Подарить городу немножко радости и счастья – это всегда приятно.

— На мой взгляд, зонтик отлично вписался в концепцию этого двора, — убежден Антон Волохов, представляющий мастеров-ремесленников компании "Кузнечный Двор". — Получилась отличная цветочница, а зонтик получился символичным, так как на Сахалине лето дождливое. Зонтик очень подходит под нашу погоду.

В ближайшие дни состоится совещание с руководством администрации города, чтобы в рамках проектов "Городская среда — наш двор" были предусмотрены такие направления работы, которые, по словам Андрея Хапочкина украсят городские территории, городской ландшафт, дворовые территории микрорайонов Южно-Сахалинска.