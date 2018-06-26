Компании, отвечающие за питание в детсадах Владивостока, пожаловались на нехватку денег

Сейчас стоимость питания одного ребенка в некоторых детсадах составляет чуть более 90 рублей. Фото: ИА PrimaMedia

Некоторые коммерсанты заявляют, что ежемесячно уходят в минус на 1-1,5 млн рублей, пытаясь накормить детей за 90 рублей в сутки

26 июня, PrimaMedia. Как изменилось качество питания в детских садах Владивостока, после того как коммерсанты сбили на торгах цену до 90 рублей на одного ребенка. Этот вопрос стал главным во вторник, 26 июня, на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города. Обеспечивающие питание детей предприниматели пожаловались депутатам на нехватку денег, народные избранники в свою очередь пообещали, что в 2019 году документация к конкурсу претерпит изменения, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, неожиданные результаты принесли состоявшиеся во Владивостоке в ноябре прошлого года аукционы на оказание услуг по организации питания в дошкольных учреждениях города на 2018 год. Стоимость питания в некоторых учреждениях в ходе электронных торгов снизилась почти в два раза, с 181 до 93,22 рубля на 1 ребёнка в день. Во Владивостоке насчитывается 120 дошкольных учреждений. Бюджет города выделяет на питание малышей в год более 700 млн рублей, из расчета 181 рубль в сутки. Однако по условиям 44-ФЗ, аукционы выигрывает компания, предложившая самую низкую цену.

Как рассказали представители администрации Владивостока, в связи со снижение стоимости питания на одного ребенка, его качество при этом не упало, а за исполнением условий контракта ведется строжайший контроль.

— Организация питания осуществляется в соответствии с законом об образовании и, конечно же, самая главная ответственность за его организацию в дошкольных учреждениях лежит на самом учреждении. На уровне каждого из них есть целый перечень нормативных документов, которые регламентируют организацию питания, — рассказала представитель управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города. — В каждом учреждении назначен ответственный за пищеблок, создана бракеражная комиссия, распределены функциональные обязанности между сотрудниками, утверждены графики выдачи пищи и питьевой режим, а также созданы группы общественного контроля, которые также следят за питанием детей.

Всеми организаторами питания опубликовано десятидневное меню с иллюстрациями всех блюд, а на сайте каждого детского сада ежемесячно размещаются накопительные ведомости выполнения норм продуктов питания на одного воспитанника в день. За соблюдением норм следит и само управление, которое практически ежедневно проводит проверку дошкольных учреждений. При таких условиях компаниям очень сложно снизить качество пищи, говорят проверяющие.

На данный момент за организацию питания в дошкольных учреждениях во Владивостоке отвечают 7 компаний и, как признались представители одной из них, 90 рублей на одного человека – это очень мало.

— Чтобы оказывать услуги на том уровне, который прописан в контракте, мы уходим ежемесячно в минус на 1-1,5 млн рублей, — отметил директор холдинга ООО "Илона Трейд". – На условия в 90 рублей на одного ребенка мы согласились только потому, что детские сады, с которыми мы уже начали работать до этого, просили нас не бросать их.

Он также пояснил, что если увеличить эту цифру на 10%, то компании смогут "отбивать" хотя бы часть потраченных средств, что в нынешних экономических условиях не так уж и плохо.

Однако пойти навстречу предпринимателям администрация в этом году уже не может. Возможно, изменения можно будет внести на следующий 2019 год, но при условии доработки конкурсной документации.

Депутаты предложили внести в контракт конкурса новый раздел о техническом содержании, ремонте, эксплуатации и замене оборудования в пищеблоках образовательных учреждений. Дело в том, что, согласно текущему контракту, компании должны ремонтировать только новое оборудование, которого в садах практически нет. За старым же следит администрация Владивостока, а ремонт его финансируется из бюджета. Предполагается, что новый раздел возложит на компании больше обязанностей, но сможет стать поводом для увеличения максимальной цены контракта. Кроме этого, в 2019 году все организации, отвечающие за питание в дошкольных учреждениях, ожидает единый стандарт. Сейчас управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города ведет работу с Роспотребнадзором по разработке десятидневного меню и технической карты к нему, где будет также указана граммовка каждого блюда.

— Эксперимент с конкурсом имеет положительные перспективы, и на следующий год мы планируем повторить данную процедуру, — рассказали представители управления. – Кроме основных критериев мы планируем учитывать опыт компании, квалификацию работников, исполненные контракты и начальную максимальная цену, которая составляет около 180 рублей и проходит индексацию каждый год.

Депутаты также предложили начислять баллы компаниям еще и за предоставление дополнительных безвозмездных условий, что будет стимулировать бизнес вести работу на добровольных началах.