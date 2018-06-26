Идеи молодых депутатов обсудили в парламенте Приморья. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Идеи молодых депутатов обсудили в парламенте Приморья

Подняты проблемы безнадзорных животных, ненадежного энергоснабжения в Артеме, необходимости развития паллиативной помощи в регионе

26 июня, PrimaMedia. Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан, координатор молодежной парламентской ассамблеи при Законодательном собрании края Игорь Чемерис провел рабочую встречу с членами совета молодых депутатов Приморья. Участники дискуссии обсудили законодательные инициативы, подготовленные молодыми парламентариями и направленные на разрешение тех проблемных вопросов, которые сегодня наиболее актуальны для края и его муниципальных образований, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

В частности, депутат муниципального комитета Зарубинского городского поселения Маргарита Маточкина обратила внимание присутствующих на необходимость развития в Приморье паллиативной помощи. Ее коллега из Михайловского сельского поселения Александр Богомолов постарался найти решение проблемы безнадзорных животных. Ненадежное энергоснабжение в Артемовском городском округе стало темой выступления депутата представительного органа местного самоуправления Алексея Першина.

Сразу две инициативы озвучила заместитель председателя думы Анучинского муниципального района Ольга Глушак. Она подняла вопрос о размере родительской платы за детские сады, а также предложила предусмотреть меры поддержки для предпринимателей, занимающихся разведением лекарственных растений.

"Я считаю, что земли лесного фонда, которые являются непригодными для лесозаготовок и сегодня не востребованы: прогалины, гари, необлесившиеся территории сплошных рубок — целесообразно использовать для выращивания лекарственных растений. Дары природы иссякаемы, а предложенное мной решение будет способствовать их сохранению. Кроме того, культивирование таких растений поможет насытить внутренний рынок этой ценной продукцией и отчасти удовлетворить тот большой спрос, который есть на нее за рубежом", — пояснила свою позицию молодой законодатель.

По мнению Ольги Глушак, деятельность по разведению лекарственных растений имеет высокую значимость и нуждается в преференциях на административном уровне.

"Проводить межевание участков, пригодных для культивирования растений, ставить их на кадастровый учет и обеспечивать транспортной инфраструктурой, на мой взгляд, необходимо за счет края", – сказала она.

В ходе рабочей встречи председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис отметил важность работы команды молодых депутатов и нацелил их на тщательную проработку заявленных тем. Он также подчеркнул, что площадка молодежной парламентской ассамблеи при Законодательном собрании края должна стать для молодых коллег местом для обмена опытом, накопленным в муниципальных образованиях, обобщения проблем, характерных для большинства территорий края, и выработки единых решений. А для того, чтобы предложения были подготовлены парламентской молодежью компетентно и качественно, Игорь Чемерис со своей стороны готов в дальнейшем приглашать на подобные встречи представителей профильных структур администрации края.

Подводя итог дискуссии, председатель совета молодых депутатов края Зарина Фардзинова отметила, как важно услышать мнение о своей деятельности от опытных коллег: "Сегодня мы получили рекомендации, какие шаги предпринять и какой инструментарий применять в работе, чтобы опыт, полученный на территории, можно было использовать для решения общекраевых вопросов, а наши предложения обретали форму законов".

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