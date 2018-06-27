Центр Владивостока перекроют в субботу на День города

День города во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам (КАРТА)

27 июня, PrimaMedia. Движение транспорта и парковку временно ограничат в субботу, 30 июня, на центральных улицах Владивостока. Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню города, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что улицы будут перекрываться в разное время. На Светланской до Капитана Шефнера ограничат движение с 08.00 до 13.00.

Алеусткую, Семеновскую и Океанский проспект перекроют с 11.00 до 13.00.

По Суханова, Всеволода Сибирцева и Уборевича нельзя будет проехать с 10.00 до 11.30.

Осуществление объезда по улицам: Светланская, Фонтанная, Уборевича, Суханова, Алеутская, Капитана Шефнера, Семеновская.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.